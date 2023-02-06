Гороскоп на 7 февраля для всех знаков Зодиака: день, который несет обман и обольщение

Поскольку нынешний день несет людям обман и обольщения, лучше провести его наедине с лучшим собеседником – самим собой.

Общение с другими находится под запретом – оно может привести к нежелательным последствиям, самым незначительным из которых окажется испорченное настроение. События и известия этого дня, как в зеркале, отразят в себе внутренние проблемы человека, а заодно и подскажут, как их исправить.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 февраля для Овнов

К тому, что у начальства сегодня может быть семь пятниц на неделе, необходимо отнестись с философским спокойствием: просто не бросайтесь выполнять его распоряжение сразу – дайте ему возможность передумать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 февраля для Тельцов

Блестящие возможности, которые предоставят вам сегодня звезды, необходимо использовать исключительно в мирных целях: не стоит при помощи новой должности "топить" коллегу-конкурента.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 февраля для Близнецов

Необходимо избегать всего, что так или иначе заставляет терять человеческий облик: могут поднять голову инстинкты, которые заставят действовать по законам животного мира, а не человеческого общества.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 февраля для Раков

Не стоит переживать из-за совершенных ошибок – напротив, они подскажут вам, как действовать, чтобы достичь поставленной цели, что же до промахов, то их всегда можно исправить – было бы желание.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 февраля для Львов

У представителей вашего знака появится возможность оценить свое поведение, взглянув на себя со стороны, что может произвести на вас не самое приятное впечатление: подумайте о том, как его исправить.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 февраля для Дев

Упадок сил, который вы можете почувствовать в это время, лечится прогулками на свежем воздухе и занятием своим хобби, поэтому постарайтесь найти время как для первого, так и для второго.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 февраля для Весов

В профессиональных вопросах нельзя делать ставку на разного рода импровизации и экспромты: любые, даже самые, казалось бы, незначительные вопросы потребуют тщательной подготовки.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 февраля для Скорпионов

Лень, которая может одолеть вас с самого утра, необходимо преодолеть во что бы то ни стало, в противном случае весь день пойдет насмарку, и вы не можете выполнить даже небольшую часть того, что запланировали.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 февраля для Стрельцов

Любая работа, на которую вы настроитесь сегодня, потребует от вас соблюдения строгой дисциплины и подробного плана, следуя которому вы не станете отвлекаться на решение второстепенных вопросов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 февраля для Козерогов

Вам сегодня стоит помнить о том, что один в поле не воин: успешное воплощение в жизнь важного профессионального проекта возможно только при наличии дисциплинированной и хорошо мотивированной команды.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 февраля для Водолеев

Сложные профессиональные задачи вам сегодня не по плечу, поэтому за них не стоит браться: лучше заняться повседневной рутинной работой, а вторую половину дня вообще посвятить отдыху.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 февраля для Рыб

Не лучший день для общения с окружающими людьми – взаимопонимания сегодня не удастся достичь даже по самым элементарным вопросам, не говоря уже о серьезных, так что лучше не рисковать.

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