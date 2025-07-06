Гороскоп на 7 июля для всех знаков Зодиака: день, когда можно исправить совершенную в прошлом ошибку

Гороскоп на 7 июля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Как правило, такие ситуации даются для того, чтобы, условно говоря, вернуть прошлое и исправить совершенную в нем ошибку. Главное, в это время — провести анализ случившегося и больше никогда эту оплошность не повторять.

Овен

Несмотря на начало рабочей недели, нежелательно хвататься за новые дела, не завершив старых: отягощенные ими, вы не сможете двигаться вперед с необходимой скоростью и список ваших недоработок увеличится.

Телец

Не стоит все время жить воспоминаниями, какими бы приятными они вам ни казались: найдите в себе силы наконец-то закрыть «дверь» в прошлое, жить сегодняшним днем и планировать счастливое будущее.

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Близнецы

Общение с близкими друзьями лучше перенести на другой день — сегодня вполне может дать о себе знать старый, не до конца урегулированный конфликт, который неожиданно перерастет в новую ссору.

Рак

Возможно неожиданные, а потому особенно приятные события финансового свойства — например, предложение занять новую должность с хорошей зарплатой, которая покажется вам более чем щедрой.

Лев

С плохим настроением, которое может омрачить нынешний день, можно — и нужно! — бороться доступными вам способами, иначе оно испортит вам не только сегодняшний день, но и всю рабочую неделю.

Дева

События нынешнего дня станут в какой-то степени пророческими: они дадут вам понять, правильный ли выбор вы сделали в недавнем прошлом, и по своей ли дороге идете в будущее — не игнорируйте их «подсказки».

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Весы

Не стоит убеждать других людей в собственной точке зрения даже если вы считаете ее единственно верной — они все равно останутся при своем мнении, а вы только напрасно потратите время, силы и красноречие.

Скорпион

Необходимо исключить негативные мысли и, особенно, воспоминания — былые события должны остаться в прошлом, нельзя позволять им негативно влиять на ваше настоящее и = особенно! — будущее.

Стрелец

Встреча с человеком, которого вы когда-то любили, даст вам понять, что, возможно, чувства к нему еще теплятся где-то в глубине души — возможно, стоит попробовать построить с ним отношения еще раз?

Козерог

День идеально подходит для занятий творчеством, поэтому даже тем, чья профессия с ним не связана, стоит проявлять креатив в своих занятиях — он поможет по-новому подойти в решении даже старой задачи.

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Водолей

Несмотря на начало рабочей недели, братите внимание на свое хобби: если вы будете внимать ему больше времени, совершенствуясь в этом деле, оно вполне может стать основным — и бюджетообразующим — занятием.

Рыбы

К предложению занять новую должность, которое вероятно в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием — оно может изменить к лучшему всю вашу жизнь, так что важно не упустить счастливый шанс.