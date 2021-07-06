Гороскоп на 7 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять своему внутреннему голосу

Гороскоп на 7 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять своему внутреннему голосу

День, когда необходимо доверять своему внутреннему голосу – он даст ответ на все вопросы, от мелких и незначительных до самых важных.

Из-за нестабильного эмоционального фона возможны разногласия даже между близкими и родными людьми, не говоря уже о посторонних. Нежелательно приступать к реализации новых проектов – они вряд ли увенчаются успехом, а вот работать над теми, что уже начаты, можно и нужно.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 7 июля для Овнов

Нежелательно заключать важные сделки и подписывать какие-либо – даже незначительные – документы, впоследствии допущенные в них ошибки могут сыграть негативную роль в вашей жизни и деятельности.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 7 июля для Тельцов

Нежелательно переживать и волноваться, даже если повод для этого покажется вам весомым: эмоции во что бы то ни стало необходимо держать в узде, в противном случае впоследствии придется пожалеть их всплеск.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 7 июля для Близнецов

Нежелательно общаться с токсичными людьми: они заберут у вас энергию, оставив взамен усталость и опустошенность, которые не дадут возможности выполнить даже половину запланированного на день.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 7 июля для Раков

В поисках ответа на важных жизненный вопрос необходимо успокоиться и довериться судьбе: если вам удастся выполнить эти два условия, сложная жизненная ситуация решится сама собой – как будто бы по волшебству.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 7 июля для Львов

Сегодня позитивное настроение необходимо удерживать во что бы то ни стало: психологи советуют "наклеить" улыбку на лицо и вскоре содержание обязательно придет в соответствие с формой.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 7 июля для Дев

От решения профессиональных вопросов сегодня лучше отказаться – слишком велик риск ошибки, поэтому лучше сосредоточиться на хозяйственных делах – они окажутся более чем успешными.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 7 июля для Весов

Вам сегодня важно помнить, что хорошо трудится только тот, кто хорошо отдыхает, поэтому нужно чередовать режим труда и отдыха – в противном случае необходимые для работы силы очень быстро иссякнут.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 7 июля для Скорпионов

От негатива, который могут сбрасывать на вас окружающие, необходимо избавляться несложными, но деятельными способами: гулять на свежем воздухе, общаться с детьми и играть с животными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 7 июля для Стрельцов

Не стоит отказываться от возможности пойти в театр, посетить выставку или поучаствовать в вечеринке: сегодня на редкость удачный день для таких мероприятий – впечатления от них окажутся самыми благоприятными.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на для Козерогов

Звезды настоятельно рекомендуют позвонить или написать человеку, с которым вы давно не общались: скорее всего, им очень нужна ваша помощь, но сами они – в силу своей скромности – не решаются о ней попросить.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 7 июля для Водолеев

К знакам, которые будет посылать в этот день судьба, необходимо отнестись с максимальным вниманием – от правильного их понимания может зависеть удача и счастье на долгие годы вперед.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 7 июля для Рыб

День благоприятен для подготовки презентации проекта, над которым вы работаете довольно долгое время: сегодня вам удастся составить план, который учтет все тонкости и нюансы.

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