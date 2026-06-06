Гороскоп на 7 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя лгать близким

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В это время можно усваивать любую информацию, обдумывать новые — неожиданные и нетривиальные — идеи, принимать важные решении, читать философские труды — в них можно будет найти ответы на простые житейские вопросы.

Это также прекрасное время для творчества, которым желательно заниматься даже тем, кто раньше этого не делал — результат окажется впечатляющим.

В отношениях с близкими людьми главное — избежать лжи: она не только не исправит положения, но и наоборот — ухудшит его.

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Овен

Убеждая кого-либо в своей правоте, не ограничивайтесь только убедительностью и красноречием, которыми обеспечат вас звезды, а позаботьтесь еще и об аргументах в свою пользу — они вам пригодятся.

Телец

Не стоит отмахиваться от человека, который обратится к вам за помощью, какой бы характер его просьба ни носила — при этом оказать материальное содействие будет легче, чем дать добрый и своевременный совет.

Близнецы

Не стоит делать резких движений в отношении близкого человека, даже если вам покажется, что иного способа поставить его на место не существует: уже завтра вы поймете, что сделали глупость, но вернуть ситуацию не сможете.

Рак

Истерика, даже если для нее у вас есть все основания, не лучший способ наладить отношения в семье, поэтому постарайтесь успокоиться и выстроить назревший разговор в спокойном тоне и конструктивном направлении.

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Лев

День желательно посвятить решению бытовых вопросов, которые вы долгое время откладывали на потом — уже завтра, у вас не будет на это ни времени, ни сил, поэтому желательно закрыть все проблемы сегодня.

Дева

Решая важный вопрос, не стоит искать необходимую информацию в интернете — звезды советуют вам «покопаться» в собственной памяти: скорее всего, необходимые факты и руководство к действию находятся именно там.

Весы

Представителям знака необходимо беречь от перегрузок позвоночник: нежелательно делать резкие движения, особенно, если они касаются тяжелых работ в доме или саду — например, ремонта или копания грядок.

Скорпион

Тайны из жизни кого-то из окружающих людей, которые станут вам известны в этот день, нежелательно передавать кому-то другому — это ударит по вам: люди могут счесть, что вам ничего нельзя рассказывать по секрету.

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Стрелец

От похода в гости сегодня лучше отказаться: в ходе общения могут возникнуть неожиданные конфликты, которые осложнят отношения в будущем, поэтому сегодня лучше остаться дома — в привычной обстановке.

Козерог

Вполне возможно, что окружающие — в том числе, и близкие — люди захотят использовать вас, а также ваше время и силы, в собственных — корыстных — интересах, не позволяйте им потребительского отношения.

Водолей

Решая чужие проблемы, вы, скорее всего, отодвинете на второй план собственные, что плохо повлияет на жизненную ситуацию, поэтому дайте окружающим возможность самим разбираться со своими сложностями.

Рыбы

Даже в домашней работе сегодня нежелательно браться за самое сложное –успешно решить такой вопрос все равно не удатся, поэтому имеет смысл наметить себе несколько не самых значимых дел и заниматься ими.

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