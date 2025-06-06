Гороскоп на 7 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно дарить подарки и нести добро

Гороскоп на 7 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Можно — и даже нужно — дарить подарки, жертвовать на добрые дела, восстанавливать отношения с теми, с кем поссорились.

Впрочем, общением лучше не злоупотреблять — оно чревато раздражительностью по отношению к окружающим людям, что может стать причиной агрессивности приведет к серьезным конфликтам, которые в особо сложных случаях нельзя будет урегулировать.

В таком случае время лучше провести в одиночестве, наедине с собой, это даст возможность лучше разобраться со своими радостями, печалями и проблемами.

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Овен

Не стоит реагировать на мелкие «шпильки», которыми близкие вам люди — с большой долей вероятности — постараются вас уколоть: их поведение будет продиктовано влиянием лунных энергий, уже завтра вы о них забудете.

Телец

Признание в том, что у вас существуют небольшие — как профессиональные, так и личные — проблемы, не являются признаком проигрыша, скорее наоборот, особенно если вы знаете, с какой стороны подойти к их решению.

Близнецы

Важный жизненный вопрос, решения которого у вас на данный момент нет, звезды рекомендуют задать его Вселенной — или, если угодно, своему подсознанию — в нужный момент ответ обязательно придет.

Рак

Победа — в выходной день она, скорее всего будет носить личный характер, — которую удастся одержать в этот день, значительно усилит вашу самооценку и поспособствует вашей уверенности в себе, в чем вы всегда нуждаетесь.

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Лев

На вероятные агрессивные выпады со стороны окружающих нужно реагировать с максимальным спокойствием, в противном случае вероятен серьезный и — что немаловажно — долгоиграющий конфликт.

Дева

Любое доброе дело, осуществленное в этот день, обязательно зачтется и практически сразу же вернется обратно, причем в многократном объеме, так что постарайтесь не отказывать тем, кто обратится к вам за помощью.

Весы

Сегодня представителям вашего знака удастся получить редкую возможность пересмотреть всю свою предыдущую жизнь, исправить совершенные ошибки и начать все с чистого листа — в нужном вам направлении.

Скорпион

Помощь, за которой обратится к вам кто-то из близких, скорее всего, ничего не будет вам стоить, поскольку потребуется просто выслушать человека, и — разумеется, по возможности — дать ему добрый совет.

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Стрелец

Даже если окружающие поведут себя самым раздражающим образом, будьте снисходительными к их слабостям, проявив терпение и понимание, таким образом вы исчерпаете конфликт еще до его начала.

Козерог

День, когда не только можно, но и нужно делать подарки близким вам людям: даже скромный, но ориентированный на человека сувенир неожиданно для вас доставит человеку огромную радость.

Водолей

В ходе логичной для выходного дня уборки необходимо избавиться от ненужных вещей, негативная энергетика которых мешает вам не только развиваться, но и дышать, иногда — в прямом смысле слова.

Рыбы

Сегодня нужно сделать то, на что вам обычно не хватает времени — уделить внимание своим близким: это возможно даже при тотальной занятости, а уж в выходной день ничто не может вам в этом благородном деле помешать.

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