Гороскоп на 7 июня для всех знаков Зодиака: один из самых сложных, опасных и темных дней месяца

Нынешний день – один из самых сложных, опасных и темных во всем лунном месяце.

Главной опасностью данного времени является повышенная вероятность конфликтов: для того чтобы вспыхнула ссора, бывает достаточно не только неосторожного слова, но и косого взгляда. Несмотря на вышесказанное день часто бывает благоприятным для самых разных дел – прежде всего для взаимоотношений с начальством. Сложатся благоприятные условия для того, чтобы произвести на него хорошее впечатление и, как следствие, получить новую должность, повышение зарплаты, премию или похвалу на планерке.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 июня для Овнов

Моральное напряжение, которое будет отмечаться с самого утра, может найти выход в нападках на окружающих вас людей – лучше направить его в мирное русло, то есть, на работу или хлопоты по дому.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 июня для Тельцов

От негативной энергии нынешних лунных суток могут пострадать прежде всего те представители знака, которые не умеют держать себя в руках, поэтому необходимо усилием воли сдерживать свои эмоции.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 июня для Близнецов

Несмотря на то, что на календаре будний день, звезды предлагают вам затеять в доме уборку: так вы сможете израсходовать избыток негативной энергии без вреда для окружающих, а там и жизнь наладится.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 июня для Раков

Представителям вашего знака сегодня не стоит покидать стены своего дома без крайней необходимости: в нем вы чувствуете себя защищенными от любых житейских неприятностей, а значит, день пройдет на позитиве.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 июня для Львов

Отказаться от общения с окружающими такому общительному человеку, как вы, будет практически невозможно, поэтому постарайтесь хотя бы максимально ограничить его – так вы сможете уберечь себя от чужого негатива.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 июня для Дев

Если устроить полноценную уборку в доме не удастся, выбросите хотя бы старые, ненужные вам вещи: они очистят энергетику жилья, поэтому не стоит стоять над ветошью с мыслью: а вдруг еще пригодится?

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 июня для Весов

Как бы вам ни хотелось сохранить добрые отношения с кем-то из окружающих, не позволяйте этому человеку сесть вам на голову: лучше пойти на конфликт, чем перестать себя уважать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 июня для Скорпионов

Не стоит никому ничего обещать, особенно если вы на сто процентов не уверены, что сможете сдержать данное слово: когда вас о нем спросят, вы, скорее всего, окажетесь в не самом удобном положении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 июня для Стрельцов

Нежелательно встревать в авантюру, в которую будет втягивать вас кто-то из друзей или знакомых: заработать на ней, как вы надеетесь, вам все равно не удастся, а вот совершить поступок, за который будет стыдно, можно вполне.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 июня для Козерогов

На работе сегодня лучше взять отгул, если же такой возможности не будет, необходимо сосредоточиться на выполняемых задачах, не отвлекаясь при этом на разговоры с коллегами – они чреваты конфликтами на ровном месте.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 июня для Водолеев

День благоприятен для того, чтобы признать свои ошибки: во-первых, таким образом вы загладите свою вину перед теми, кого обидели, а во-вторых, возможно, не повторите ничего подобного впредь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 июня для Рыб

Время для воплощения в жизнь профессиональных – особенно творческих – планов пока не пришло, поэтому повремените с работой над ними – пока подтяните оставшиеся у вас "хвосты".

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