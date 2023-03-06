Гороскоп на 7 марта для всех знаков Зодиака: день, когда активные действия не имеют смысла

Лунные энергии дня больше располагают к отдыху, но, поскольку он является будним, планируя его, стоит исходить из этого условия.

Активные действия сегодня, разумеется, не наказуемы, но совершенно бессмысленны, поскольку не позволят ни на шаг приблизиться к поставленной цели – прежде всего профессионального характера. Если нет возможности взять выходной или отгул, надо сосредоточиться на работе, которая не требует особого энтузиазма и приложения сил – например, на наведении порядка в бумагах и документах.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 марта для Овнов

День желательно посвятит наведению порядка в доме – при этом важно не только все вымыть и вычистить, но и избавиться от вещей, которые загрязняют энергетический фон вашего жилья, выбросив все ненужное.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 марта для Тельцов

Постарайтесь доброжелательно общаться даже с теми, кто вам откровенно неприятен – таким образом вам удастся превратить своих врагов если уж не в друзей, то хотя бы в нейтрально настроенных по отношению к вам лиц.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 марта для Близнецов

Если появится хотя бы малейшая возможность помочь тем, кто в этом нуждается – например, посетить с подарками детский дом или интернат для престарелых, необходимо обязательно это сделать – вам зачтется.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 марта для Раков

В отношениях с домашними важно уметь настоять на своем: вы слишком часто уступаете им в жизненно важных вопросах, а, как ни странно это прозвучит, далеко не всем такая покладистость по душе – смените тактику.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 марта для Львов

День необходимо посвятить не столько физическому, сколько духовному здоровью: проанализируйте поступки, совершенные в последнее время, подумайте о совершенных ошибках, а заодно о том, как их исправить.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 марта для Дев

Не стоит принимать важные решения, даже если вам будет казаться, что нынешний день для них является оптимальным – слишком велика вероятность совершить досадную ошибку, которую не удастся исправить.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 марта для Весов

Занимаясь одним – самым важным – делом, не отвлекайтесь на второстепенные, иначе вам ничего не удастся довести до победного конца, и все, что было начало сегодня, придется бросить на полпути.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 марта для Скорпионов

Сегодня можно улучшить свою жизнь, исправив в ней то, что вас не устраивает, а то и вовсе мешает – главное, быть честными с собой, иначе точную картину жизни воссоздать не удастся.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 марта для Стрельцов

Избежать проблем с окружающими можно будет, только отказавшись от общения с ними: постарайтесь максимум времени провести дома, а выйдя на улицу, сославшись на занятость, разговаривайте как можно меньше.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 марта для Козерогов

Можно отправляться в путешествия или хотя бы поездку за город, на дачу: смена "картинки" за окном и свежий воздух улучшат не только самочувствие, но и настроение, которое до этого оставит желать лучшего.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 марта для Водолеев

Обращайте внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам судьба – она ничего не делает просто так, без дальнего прицела, поэтому так важно не пропустить ее "намеки" и пожелания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 марта для Рыб

Накопившуюся к этому дню энергию желательно использовать в мирных целях – подойдет любое занятие, которое позволит усовершенствовать мир вокруг вас: например, уборка квартиры или приусадебного участка.

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