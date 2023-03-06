Гороскоп на 7 марта для всех знаков Зодиака: день, когда активные действия не имеют смысла

Лунные энергии дня больше располагают к отдыху, но, поскольку он является будним, планируя его, стоит исходить из этого условия.
Активные действия сегодня, разумеется, не наказуемы, но совершенно бессмысленны, поскольку не позволят ни на шаг приблизиться к поставленной цели – прежде всего профессионального характера. Если нет возможности взять выходной или отгул, надо сосредоточиться на работе, которая не требует особого энтузиазма и приложения сил – например, на наведении порядка в бумагах и документах.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 7 марта для Овнов
День желательно посвятит наведению порядка в доме – при этом важно не только все вымыть и вычистить, но и избавиться от вещей, которые загрязняют энергетический фон вашего жилья, выбросив все ненужное.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 7 марта для Тельцов
Постарайтесь доброжелательно общаться даже с теми, кто вам откровенно неприятен – таким образом вам удастся превратить своих врагов если уж не в друзей, то хотя бы в нейтрально настроенных по отношению к вам лиц.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 7 марта для Близнецов
Если появится хотя бы малейшая возможность помочь тем, кто в этом нуждается – например, посетить с подарками детский дом или интернат для престарелых, необходимо обязательно это сделать – вам зачтется.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 7 марта для Раков
В отношениях с домашними важно уметь настоять на своем: вы слишком часто уступаете им в жизненно важных вопросах, а, как ни странно это прозвучит, далеко не всем такая покладистость по душе – смените тактику.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 7 марта для Львов
День необходимо посвятить не столько физическому, сколько духовному здоровью: проанализируйте поступки, совершенные в последнее время, подумайте о совершенных ошибках, а заодно о том, как их исправить.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 7 марта для Дев
Не стоит принимать важные решения, даже если вам будет казаться, что нынешний день для них является оптимальным – слишком велика вероятность совершить досадную ошибку, которую не удастся исправить.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 7 марта для Весов
Занимаясь одним – самым важным – делом, не отвлекайтесь на второстепенные, иначе вам ничего не удастся довести до победного конца, и все, что было начало сегодня, придется бросить на полпути.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 7 марта для Скорпионов
Сегодня можно улучшить свою жизнь, исправив в ней то, что вас не устраивает, а то и вовсе мешает – главное, быть честными с собой, иначе точную картину жизни воссоздать не удастся.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 7 марта для Стрельцов
Избежать проблем с окружающими можно будет, только отказавшись от общения с ними: постарайтесь максимум времени провести дома, а выйдя на улицу, сославшись на занятость, разговаривайте как можно меньше.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 7 марта для Козерогов
Можно отправляться в путешествия или хотя бы поездку за город, на дачу: смена "картинки" за окном и свежий воздух улучшат не только самочувствие, но и настроение, которое до этого оставит желать лучшего.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 7 марта для Водолеев
Обращайте внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам судьба – она ничего не делает просто так, без дальнего прицела, поэтому так важно не пропустить ее "намеки" и пожелания.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 7 марта для Рыб
Накопившуюся к этому дню энергию желательно использовать в мирных целях – подойдет любое занятие, которое позволит усовершенствовать мир вокруг вас: например, уборка квартиры или приусадебного участка.
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