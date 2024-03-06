Гороскоп на 7 марта для всех знаков Зодиака: день, когда важно беречь энергию

День, когда важно беречь энергию – тратить ее необходимо только на действительно важные дела, а не транжирить на мелочи.

Проявление агрессии со стороны окружающих – особенно, посторонних – людей необходимо игнорировать, тогда она принесет вред только тому, от кого исходит, и е заденет остальных. Сделанные в это время покупки окажутся пустой тратой денег, поэтому приобретать нужно только самое необходимое – крупные покупки лучше отложить.

Овен

Выбирая, чем заняться, лучше всего остановиться на своем хобби – разумеется, если в будний день у вас будет такая возможность: оно улучшит настроение, которое с самого утра оставляет желать лучшего.

Телец

Эмоционально реагируя на чужие –откровенно злые– слова или действия, вы никому ничего не докажете, а вот энергии потеряете много, поэтому лучше игнорировать чужие враждебные выпады.

Близнецы

Почувствовав, что что-то в вашей жизни идет не так, попрактикуйте позитивное мышление: настроившись на хорошее, вы с удивлением обнаружите, что жизнь начнет – как по волшебству – меняться к лучшему.

Рак

Заниматься домашними делами, которые вы запланировали на этот день, лучше в одиночестве – так вы не поссоритесь с близкими, которые все время будут вам мешать, и, что очень важно, все успеете.

Лев

Любая интеллектуальная деятельность, к которой вы приступите сегодня, окажется на редкость успешной – вы получите не только ожидаемый вами результат, но и неплохую – хоть и неожиданную – прибыль

Дева

На знаки, которые сегодня будет посылать вам Вселенная, можно не обращать внимания – скорее всего, высшие силы просто решат пошутить, ааа вы, пойдя у них на поводу, можете наделать ошибок.

Весы

Как правило, вам – в силу присущей дипломатичности – удается избегать конфликтов, но сегодня обстоятельства могут буквально подталкивать вас к ним, тем не менее постарайтесь не допустить их.

Скорпион

От плохих мыслей, которые могут досаждать вам с самого утра, поможет работа – причем, чем больше ее будет, тем лучше для вас: когда занимаешься делом, время летит незаметно, да и думать о чем-то кроме работы нельзя.

Стрелец

Такое явление как сглаз пока еще никто не отменял, поэтому не стоит рассказывать о приятных переменах в своей жизни посторонним – особенно, негативно настроенным по отношению к вам – людям.

Козерог

К капризы близкого человека, который – как будто бы нарочно – будет выводить вас из состояния душевного равновесия, необходимо относиться философски: его поведение обусловлено влиянием Луны – завтра пройдет.

Водолей

Звезды призывают вас быть терпеливыми и снисходительными к себе, прощая свойственные вам меленькие слабости и связанные с ними ошибки, от которых никто в нашем мире не гарантирован.

Рыбы

День, несмотря на будний статус, благоприятен для работ по дому: наведя в нем идеальный порядок, вы почувствуете облегчение: и дышать станет легче, и дела с этих пор пойдут куда лучше, чем до этого.

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