Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: день, который готовит нам массу испытаний

Самый тяжелый с энергетической точки зрения день лунного календаря, который готовит нам массу испытаний, и это плохая новость.

Хорошая состоит в том, что, прислушиваясь к рекомендациям звезд, можно провести это время без каких-либо потерь – как моральных, так и материальных. Девизом дня должна стать осторожность, которую необходимо соблюдать во всех сферах жизни. Особенно важно избегать конфликтов, которые могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сократить общение с окружающими людьми – как близкими, так и незнакомыми – до минимума.

Овен

Будний день сложно провести в стенах родного дома, но при малейшей возможности необходимо ею воспользоваться и не покидать родных стен – так вам удастся избежать столкновений с неадекватными людьми.

Телец

От финансовых – прежде всего, торговых – операций сегодня следует отказаться: они не оправдают возложенных на них ожиданий и успешными не станут, скорее, все произойдет с точностью до наоборот.

Близнецы

Общения – как делового, так и личного – вам, скорее всего, избежать не удастся, но сделать так, чтобы оно было конкретным и непродолжительным – так вам удастся избежать ссор и конфликтов.

Рак

День, когда с большой осторожностью нужно пользоваться колюще-режущими предметами, даже если речь идет об обычных канцелярских ножницах – слишком велик риск травмироваться.

Лев

Не стоит встревать в конфликты, которые не имеют к вам никакого отношения: противоборствующие стороны помирятся сами, вы рискуете оказаться виноватыми в том, что они поссорились.

Дева

Не стоит вступать в спор с кем бы то ни было, даже если вы на сто процентов уверены в своей правоте – особенно это касается неадекватных и агрессивно настроенных людей, общение с которыми вряд ли будет приятным.

Весы

Сегодня для вас важно восстановить справедливость в любой сфере жизни: неизвестно, где вы с ней столкнетесь, но мириться с ней в любом случае не стоит – это негативно скажется в том числе и на вашем существовании.

Скорпион

Никакое – даже не самое важное – решение не стоит принимать второпях: вам не удастся оценить все сопутствующие ему факторы, поэтому слишком велика вероятность ошибки, которую сложно будет исправить.

Стрелец

Не стоит никого осуждать, даже если совершенный человеком поступок покажется вам достойным такого отношения: возможно, сначала нужно вспомнить о собственных прегрешениях – их у вас тоже хватает.

Козерог

Постарайтесь думать на каждым своим словом, в противном случае вы можете обидеть кого-то, сами того не желая, что – в свою очередь – приведет к нежелательным последствиям в виде серьезного конфликта.

Водолей

Любые финансовые операции сегодня приведут к потерям, потому стоит перенести их на пару дней, когда обстоятельства для них сложатся более благоприятные – тогда и действовать.

Рыбы

Представителям вашего знака – как, впрочем, и любого другого – сегодня лучше остаться дома: в родных стенах вам точно удастся избежать неприятностей, которые астрологи обещают им на улице.

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