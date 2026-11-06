Гороскоп на 7 ноября для всех знаков Зодиака: день хрустальной энергетики

Осенний пейзаж / © Credits

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Необходимо категорически отказаться от грубости, хамства, резких высказываний и агрессивного поведения — впрочем, это желательно делать не только сегодня, но ив любой другой день.

Сохранив внутреннюю гармонию, можно будет не только ощутить моральный комфорт, но и преуспеть как в профессиональной, так и в личной жизни.

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Овен

Не стоит отвечать грубостью на грубость кого-то из окружающих людей, да и вообще агрессивное поведение сегодня может привести к негативным последствиям — как для здоровья, так и для мировосприятия.

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Телец

Ни в коем случае нельзя желать плохого другим людям, даже если объективно они будут эго заслуживать: поскольку закон бумеранга по-прежнему исправно работает, не успеете оглянуться, как ваш негатив к вам же и вернется.

Близнецы

Удача будет сопутствует представителям знака в любых финансовых операциях, правда, для этого придется соблюсти одно условие: если вы решите, что риск необходим, постарайтесь тщательно просчитать его последствия.

Рак

Нежелательно вмешиваться в серьезные конфликты, к которым вы лично не имеете никакого отношения, но уж коль скоро такое произойдет — до конца держите нейтралитет, не принимая ни одну из сторон.

Лев

Не отказывайте в помощи тем, кто в этот день к вам за ней обратится: добрые дела всегда вознаграждаются по достоинству, но на этот раз они обязательно вернутся к вам в многократном размере.

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Дева

Звезды рекомендуют вам сдерживать эмоции в любой — даже самой непростой и взрывоопасной — ситуации: последствия у такой конфронтации могут быть максимально непредсказуемыми.

Весы

В этот день судьба предоставит вам редкие по своей уникальности шансы, которые помогут вам преуспеть в профессиональном и, как следствие, финансовом плане — главное, их не упустить.

Скорпион

Лучшее лекарство от плохого настроения, которое может «накрыть» представителей знака с самого утра — любимое занятие, поэтому сегодня не грех отложить на время решение профессиональных задач и сосредоточиться на своем хобби.

Стрелец

День благоприятен для общения с друзьями: даже если у вас не будет возможности встретиться с ними лично и в неформальной обстановке, поговорите по телефону — душевного тепла вам все равно хватит с лихвой.

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Козерог

Мысли сегодня будут материализовываться с высокой скоростью, поэтому очень важно следить за тем, чтобы они были исключительно позитивного свойства — негатив быстро воплотится в жизнь.

Водолей

От дел по работе сегодня толку не будет, поэтому имеет смысл сосредоточиться на решении не менее важных бытовых вопросов– в этом плане удастся сделать много и при этом практически не утомиться.

Рыбы

Чтобы не навлечь на себя негатив, что вполне возможно в это время, — необходимо отгонять прочь дурные мысли, плохие новости и сплетни всех мастей: сосредоточиться нужно только на хорошем, тогда оно не заставит себя долго ждать.

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