- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 332
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 7 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит поддаваться лени
День, когда необходимо с большой осторожностью относиться к чужому мнению и тем более не позволять кому-либо его нам навязывать.
Не стоит также поддаваться лени, хотя обстоятельства будут упорно склонять нас к этому. Следствием такого поведения — и настроения — может стать депрессия, вплоть до очень серьезной ее стадии, поэтому их необходимо тщательно избегать.
Лучше всего — занять себя работой, она позитивно подействует на состояние духа.
Овен
Агрессию, которая может обрушиться на вас со стороны окружающих людей, желательно просто не заметить: ответив на нее соответствующим образом, можно втянуться в неприятный и бессмысленный конфликт.
Телец
Энергии дня сделают вас на редкость красноречивыми и убедительными, поэтому стоит воспользоваться шансом и склонить на свою сторону оппонентов, которые до сих пор упорствуют в своих заблуждениях.
Близнецы
Не стоит менять свои взгляды и убеждения в угоду людям, которые будут упорно склонять вас к этому: впоследствии вы можете пожалеть о том, что дали одержать над собой верх, но исправить уже ничего не сможете.
Рак
Вы давно ждали момента, когда темная полоса в вашей жизни сменится белой, и, похоже, он наконец-то настал, главное –сориентироваться и действовать в соответствии с новыми — благоприятными — обстоятельствами.
Лев
На пути достижения важной жизненной — или профессиональной — цели не стоит употреблять нечестные средства: скорее всего, результат — именно по причине вашей непорядочности — не доставит вам удовольствия.
Дева
В этот день важно помнить, что всех дел — как ни старайся — все равно не переделаешь, а силы иссякают гораздо быстрее, чем вы того ожидали, поэтому сегодня необходимо не только работать, но и отдыхать.
Весы
Составляя план действий на будущее, постарайтесь просчитать возможные последствия каждого своего шага — все может сложиться совсем не так, как вы задумали, так что предусмотрительность вам точно не повредит.
Скорпион
Лучший способ выйти из состояния ссоры с близким человеком — сделать решительный шаг ему навстречу: признаться в том, что и вы время от времени бываете неправы, будет сложно, но в данном случае — необходимо.
Стрелец
Секрет успеха в этот день не только в составлении подробного плана, но и тщательном соблюдении его пунктов — пропустив даже один из них, вы выбьетесь из графика и попадете в нежелательный цейтнот.
Козерог
В этот день не стоит встречаться с близким человеком, если вы не живете с ним вместе: показавшаяся на левый взгляд незначительной ссора, возможная в это время, будет иметь серьезные последствия — вплоть до расставания.
Водолей
Нежелательно общаться с людьми, по какой-то причине испытывающих к вам неприязнь: энергия, которую они отберут в результате, может пригодиться для более продуктивных действий в работе и жизни в целом.
Рыбы
Чем бы вы сегодня ни занимались, важно знать меру и уметь, несмотря на сопутствующий вам азарт, вовремя остановиться, в противном случае результат может быть обратным тому, на который вы рассчитывали.
