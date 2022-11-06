Гороскоп на 7 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя сбавлять обороты

День, когда нельзя сбавлять обороты: прежде всего это касается профессиональных дел, но и хозяйственные хлопоты – не исключение.

Чем бы человек ни занимался, никакие препятствия, возникшие на пути – даже если они покажутся серьезными и значительными, не говоря уже о мелких – не должны его останавливать. Уже завтра ситуация наладится, а потерянное время вернуть не удастся. Время благоприятно для очищения организма – посещения бань, саун и детокс-диеты.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 ноября для Овнов

Если почувствуете, что теряете веру в себя и уверенности в своих силах, обратитесь за помощью к друзьям: они не только дадут дельный совет, но и окажут содействие в делах.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 ноября для Тельцов

На везение сегодня смогут рассчитывать только те, кто любит и умеет работать: по мановению волшебной палочки сегодня – впрочем, как и в большинстве случаев – не сделается ничего, не стоит и надеяться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 ноября для Близнецов

Постарайтесь не встревать в конфликты, особенно если вас они непосредственно касаться не будут: отстаивать чужие интересы, возможно, и нужно, но сегодня вам придется пожертвовать своими, а это недопустимо.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 ноября для Раков

Звезды обеспечат вам максимальные возможности в профессиональной сфере – постарайтесь их не упустить: одинаково успешным будет как завершение проектов, уже находящихся в работе, так и реализация новых.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 ноября для Львов

Создадутся благоприятные условия для презентации собственных талантов и способностей: особенно важно продемонстрировать их непосредственному начальству, которое, возможно, и не подозревает, на что вы способны.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 ноября для Дев

Несмотря на мощный прилив сил, который вы почувствуете в этот день, не стоит тратить его исключительно на работу: после обеда не только можно, но и нужно отдохнуть – правда, времяпровождение должно быть активным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 ноября для Весов

Как бы вы ни любили "раскачиваться" перед тем, как начать действовать, сегодня придется выйти из зоны комфорта и начать двигаться к поставленной профессиональной цели – успех звезды гарантируют.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 ноября для Скорпионов

Пришло время вспомнить о делах, которые некоторое время назад были отложены в долгий ящик: сегодня для их реализации сложатся максимально выгодные условия, да и времени для этого понадобится меньше, чем раньше.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 ноября для Стрельцов

Любые вопросы, связанные с работой других людей – прежде всего чиновников, отвечающих за оформление документов – будут решаться на удивление легко и быстро, так что действуйте, не теряя времени.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 ноября для Козерогов

Успешными сегодня будут любые деда, но особенно важно заняться решением финансовых вопросов – велика вероятность получить прибыль из самых неожиданных источников.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 ноября для Водолеев

Звезды, которые обычно предостерегают представителей вашего азартного знака от риска, сегодня совсем не против того, чтобы вы испытали судьбу – возможно, что копеечный лотерейный билет принесет крупный выигрыш.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 ноября для Рыб

Каким бы ни был повод для праздника, от приема алкогольных напитков сегодня лучше отказаться: под его влиянием вы можете стать чрезмерно слезливыми и наговорите окружающим лишнего.

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