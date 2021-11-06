Гороскоп на 7 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно будет выбирать между добром и злом

Гороскоп на 7 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно будет выбирать между добром и злом

День, когда судьба поставит каждого из нас перед выбором между добром и злом – предпочесть что-то третье не получится.

Поскольку день является конфликтным, желательно максимально контролировать свои эмоции, сдерживаясь и не отвечая на провокации грубостью и истерикой: такая реакция порадует токсичных людей, позволив им подпитаться чужой энергией.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 ноября для Овнов

Вещий сон, который может присниться нынешней ночью, не стоит воспринимать буквально – важно уловить смысл подсказки, которую даст вам подсознание, а это будет не так просто, как кажется.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 ноября для Тельцов

Как бы сильно ни раздражали вас близкие люди, постарайтесь сдержаться и не показать им всю степень своего неприятия их слов и поступков – негатив завтра улетучится, а отношения могут испортиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 ноября для Близнецов

Плохое настроение, которое может накрыть вас с самого утра, необходимо "лечить" работой, а еще лучше – хобби: удастся не только избавиться от надоедливой депрессии, но и сделать полезную и красивую вещь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 ноября для Раков

Во избежание конфликта от общения с окружающими сегодня лучше отказаться: гармонии, которая будет царить у вас в душе, вполне хватит для того, чтобы чувствовать себя комфортно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 ноября для Львов

Пришло время озаботиться своим здоровьем: желательно на следующей неделе пройти медицинское обследование, пока же просто использовать с максимальной пользой выходные – заняться спортом и сесть на диету.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 ноября для Дев

Высказывая претензии родным и близким людям, вспомните о том, что и сами вы далеко не безгрешны, но они почему-то прощают вам ваши недостатки – возможно, вам следует последовать их примеру.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 ноября для Весов

Необходимо отказаться от вмешательства в чужую частную жизнь, даже если оно, на ваш взгляд, продиктовано благими намерениями – последствия такой поступок может иметь самые непредсказуемыми.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 ноября для Скорпионов

Обновить и освежить энергию в доме поможет генеральная уборка, необходимо также избавиться от вещей, которыми вы не пользуетесь: их можно отдать на благотворительность или вынести на помойку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 ноября для Стрельцов

Нежелательно сразу же облекать в слова мысль, которая пришла вам в голову, какой бы удачной она вам ни показалась: буквально несколько минут спустя вы можете изменить свое мнение о сказанном, но будет поздно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 ноября для Козерогов

Не стоит бояться негативных эмоций, которые могут одолевать вас в это время, главное – направить их в позитивное русло: например, загрузить себя домашними делами, которые будут уместными, несмотря на выходной.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 ноября для Водолеев

Общаясь с окружающими, необходимо взвешивать каждое свое слово, в противном случае уже к вечеру придется извиняться перед людьми, которым вы – в приступе так называемой дурной правды – наговорите лишнего.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 ноября для Рыб

То, что можете счесть промахом, на самом деле окажется удачей, правда, понять это можно будет чуть позже, так что не стоит расстраиваться, если вам покажется, что что-то пошло не так.

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