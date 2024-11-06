Гороскоп на 7 ноября для всех знаков Зодиака: день материализации слов и мыслей

День материализации слов и мыслей, которые станут реальностью практически сразу после своего появления.

Именно поэтому очень важно максимально осторожно относиться ко всему, что мы говорим и думаем – зло очень быстро вернется к нам бумерангом, как минимум мы поучим совсем не то, что хотели, а как максимум нам обеспечен мощный ответный удар. В отношениях с окружающими людьми не стоит уподобляться тем, кто ведёт себя недостойно – напротив, нужно продемонстрировать им модель благородного поведения.

Овен

Поскольку сегодня каждое слово может обернуться против человека, который его сказал, необходимо максимально осторожно выбирать выражения, тем более, что их у вас в лексиконе предостаточно.

Телец

Полное отсутствие взаимопонимания с близким человеком может стать причиной серьезной ссоры, поэтому не стоит даже пытаться найти с ним общий язык, лучше – во избежание неприятностей – сократить общение.

Близнецы

Не торопитесь делать выводы из событий, которые произойдут с вами в этот день: на поверку может оказаться, что все, что вы изначально воспримете как негатив, на самом деле – хоть это и неожиданно – является позитивом.

Рак

Желательно посвятить время подготовке к работе над важным проектом, старт которого намечен на ближайшее время: вам помогут скрупулезность и умение подмечать малейшие детали, свойственней в этот день.

Лев

Тем, кто давно подумывает о переходе на другую работу, стоит изучить и проанализировать соответствующие сайты с объявлениями: вполне возможно, что вы обнаружите вакансию своей мечты.

Дева

Красноречие, которым обеспечат вас сегодня звезды, важно пользоваться с большой осторожностью: не стоит применять ее во вред другим людям, убеждая их сделать то, о чем они со временем пожалеют.

Весы

Все запланированные на этот день – профессиональные или бытовые – дела следует назначить на первую половину дня, а вторую – посвятить отдыху, в котором вы нуждаетесь, несмотря на разгар рабочей недели.

Скорпион

Часть дня – например, обеденный перерыв – нужно провести на свежем воздухе: ваш иммунитет в последнее время стал сдавать\, поэтому необходимо использовать любую возможность его поддержать.

Стрелец

Лучшего времени для выяснения отношений с близким человеком чем сегодняшний день вам не найти: сегодня вы будете настроены на поиск взаимопроникая и нахождение компромисса.

Козерог

Не спешите расстраиваться из-за того, что кто-то буквально из-под носа увел у вас проект, на который вы давно нацелились: скорее всего, он не оправдал бы ваших ожиданий – ни в карьерном, ни в финансовом плане.

Водолей

Занимаясь решением профессиональных вопросов, не стоит забывать и о домашних делах, которые имеют свойство накапливаться, а когда их количество перейдет в качество, вполне могут осложнить нашу жизнь.

Рыбы

Сегодня – как ни в какой другой день – важно взять на вооружение позитивное мышление: думая о хорошем, вы будете привлекать соответствующие ситуации, а сосредоточившись на плохом – наоборот.

Читайте также: