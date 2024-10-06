Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака: день, когда имеет значение любая информация

День, когда имеет значение любая информация, которая будет поступать к нам из самых разных источников.

Пройдет совсем немного времени, и она может понадобится в самых разных жизненных сферах – от профессиональных до личных. Факты, которые мы получим в свое распоряжение, вкупе с обострившейся интуицией, позволят решить любую проблему и найти ответ на самый сложный и заковыристый вопрос. Так что не стоит терять такое – благоприятное, необходимо использовать такой замечательный шанс себе во благо.

Овен

Если вам необходимо сделать кому-то из коллег справедливое замечание, лучшего времени не найти: человек не только со вниманием выслушает то, что вы ему скажете, но и найдет способ исправить положение.

Телец

Если вам нужно чего-то добиться от кого-то с окружающих, сначала похвалите его и только потом высказывайте претензии: там вам удастся добиться даже большего, чего вы изначально планировали.

Близнецы

Внимательно слушайте то, что будут говорить люди, находящиеся рядом с вами: случайная оговорка поможет вам понять важную вещь, которую вы никогда бы не узнали, задав прямой и конкретный вопрос.

Рак

Отсутствие взаимопонимания в отношениях с близким человеком можно устранить, просто поговорив с ним по душам: будучи озвученными, существующие проблемы окажутся не такими уж и неразрешимыми.

Лев

Давая кому-то из окружающих – как вам покажется, ценный совет личного характера – совет, подумайте о том, что будет, не станет ли он впоследствии упрекать вас за то, что вы влезли не в свое дело.

Дева

Сложатся благоприятные условия для примирения с человеком, которого вы нечаянно – или намеренно – обидели: сегодня он охотно примет ваши объяснения и впоследствии не напомнит о нынешней ссоре.

Весы

Все успеть удастся только тем представителям вашего знака, которые с самого утра составят подробный план действий и не будут в течение дня от него отклоняться – особенно надо избегать беспредметных разговоров.

Скорпион

Успех ожидает представителей вашего знака как на работе, так и в личной жизни, поэтому инициативу – чтобы впоследствии не жалеть об упущенных возможностях – желательно проявлять, как говорится, на всех фронтах.

Стрелец

Лучшим лекарством от плохого настроения во всех его проявлениях – от легкой хандры до серьезной депрессии – станет вылазка на природй: главное, найти для нее время в плотном рабочем графике.

Козерог

Любые финансовые операции сегодня окажутся успешными, поэтому можно решать задачи любой степени сложности: заключать договоры, подписывать контракты и проводить переговоры.

Водолей

Любые нынешние поступки и решения необходимо сверять с внутренним голосом: он убережет от ошибочных действий и подскажет, как поступить, чтобы в любом случае оказаться в выигрыше.

Рыбы

Сегодня удача будет на вашей стороне во всем, что касается личной жизни, поэтому можете смело назначать – или соглашаться – на романтическое свидание, его результаты приятно удивят вас.

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