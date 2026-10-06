Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно признавать свои ошибки

Осенний пейзаж / © Credits

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В это время необходимо признавать свои ошибки и делать из них выводы, которые позволят не повторять ничего подобного впредь.

Нужно извиняться за обиды, которые мы нанесли другим, и в свою очередь прощать тех, кто признал задел нас, но смог признать свою вину. Возможный в таком случае важный разговор не стоит откладывать на потом — нужно все обсудить: это позволит изменить отношения с любым человеком к лучшему.

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Овен

День, когда не стоит игнорировать советы внутреннего голоса: определяющее его доводы подсознание сможет проанализировать все исходные данные и выдать нужный — чистый и без каких-либо примесей — результат.

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Телец

Не стоит вступать в полемику на профессиональные темы с коллегами: вы потратите на разговоры с ними массу времени душевных сил, но все равно не сможете убедить их в своей правоте — так что не стоит и стараться понапрасну.

Близнецы

Возможная встреча с человеком из прошлого на какое-то время напомнит о приятных событиях и заставит поволноваться, тем не менее, звезды не советуют делать ставку на продолжение этих отношений — они бесперспективны.

Рак

Представителям вашего знака в этот день нежелательно ничего продавать или покупать, да и вообще использовать крупные денежные суммы — что-то может пойти не так, и вместо ожидаемой прибыли придется довольствоваться убытком.

Лев

Наладить отношения с пожилыми родственниками, которые в последнее время обижены вашим невниманием, поможет небольшой, но симпатичный сувенир, но не простой, а учитывающий интересы и увлечения того, кому вы его презентуете.

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Дева

Примирение с любимым человеком необходимо начать не с укоров и претензий, а с анализа собственных ошибок, которых вы в последнее время совершили довольно много — в результате легче станет и ему, и вам.

Весы

Нынешний день вполне подходит для начала жизненных перемен, которые вы давно откладывали на потом, опасаясь нарушить налаженную жизнь: похоже, пора перестать цепляться за стабильность и начат сопряженное с риском движение к мечте.

Скорпион

Соблазн отпустить недоброе замечание в адрес раздражающего вас человека или раскритиковать его будет велик, но лучше все же постараться избежать неминуемой ссоры, которая возникнет в результате, надолго испортит ваши отношения.

Стрелец

Сбросить негатив, который не лучшим образом влияет на качество вашей жизни и работы, поможет беседа с лучшей подругой — даже в телефонном разговоре, не говоря уже о личной встрече, она выступит прекрасным психотерапевтом.

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Козерог

Обдумать свои поступки, сделав правильные выводы из совершенных ошибок, поможет отсутствие общения с окружающими людьми, включая родных и друзей: проведя время в одиночестве, можно будет сосредоточиться на своем внутреннем мире.

Водолей

Возможно, представители знака захотят изменить в своей жизни: если глобальные метаморфозы в ваши планы не входят, можете обойтись минимумом действий — например, переставить мебель в квартире или повесить новые шторы.

Рыбы

День благоприятен для восстановления утраченных связей с людьми, которых вы давно не видели: сейчас именно они могут помочь вам решить важные житейские или профессиональные вопросы.

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