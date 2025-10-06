Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака: день, который создан для радости

Гороскоп на 7 октября / © Credits

Люди становятся раскрепощенными и внутренне свободными, поэтому им легко общаться друг с другом. Удачными обещают быть любые празднества, но коль скоро в это время повода для них не найдется, нужно хотя бы сохранять оптимизм и доброе расположение духа. Можно также заключать сделки и подписывать договоры — они обещают быть на редкость удачным

Овен

Хороший день для старта нового — собственного — бизнеса: любые деловые начинания буквально обречены на успех, главное — не тормозить и не лениться, а с активностью и энтузиазмом начать работу.

Телец

От физической нагрузки сегодня необходимо отказаться — она не только отнимет силы, необходимые для личной жизни и плодотворной работы, но и может привести к травмам, которых желательно избежать.

Близнецы

День, когда можно не переживать из-за того, как вы выглядите в глазах окружающих вас людей: скорее всего, их вид будет мало отличаться от вашего, но терять контроль над ситуацией все же не стоит.

Рак

Из-за большой вероятности пищевых отравлений, необходимо внимательно следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов — испорченные должны тут же отправляться в мусорное ведро.

Лев

Несмотря на начало рабочей недели, необходимо использовать малейшую возможность взять отгул и остаться дома — близкие, которые крайне редко видят вас дома, будут благодарны вам за проведенное вместе время.

Дева

Свободное время рекомендуется потратить на мероприятия, проведенные на природе: вспомните, когда вы в последний раз были на свежем воздухе, и смело отправляйтесь в лес за грибами или на прогулку в парк.

Весы

Гениальных идей профессионального рода, приходящих вам в голову, окажется так много, что их необходимо будет зафиксировать, в противном случае рискуете утратить как минимум половину из них.

Скорпион

День благоприятен для разговоров с друзьями и близкими людьми: можно затрагивать темы, которые до сих пор считались табу — сейчас удастся разъяснить любые, даже самые сложные — и неприятные — вопросы.

Стрелец

Нельзя допустить, чтобы перепады настроения, которые будут преследовать вас сегодня, испортили вам нынешний день — это может негативно сказаться как на работе, так и на отношениях с близкими вам людьми.

Козерог

День благоприятен для любых начинаний — особенно для воплощения в жизнь проекта, о котором вы давно мечтали: если такая цель у вас есть, не стоит медлить с ее реализацией, иначе упустите важный шанс.

Водолей

Тем, кто давно подумывал о том, чтобы сменить место работы, имеет смысл сделать первый шаг на этом пути — например, тщательно изучить предложения на соответствующих сайтах или отправить резюме.

Рыбы

День благоприятен для любых финансовых операций — от оплаты коммунальных счетов до подписания важных, рассчитанных на перспективу, договоров и заключения аналогичных сделок.

