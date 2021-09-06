Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно мечтать и строить планы

День, когда можно – и нужно – строить планы на ближайшее будущее, тщательно продумывая каждый пункт.
Мечтая – а это тоже является планированием – не стоит скромничать, желательно запрашивать у Вселенной по максимуму, тогда гарантированно можно будет получить хотя бы половину. А вот общаться с близкими людьми сегодня нежелательно – начавшаяся в это время ссора окажется продолжительной и с серьезными последствиями.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 7 сентября для Овнов
Работая, нежелательно отвлекаться на общение по телефону и в мессенджерах, а также досужие разговоры с коллегами – из-за этого вам трудно будет сосредоточиться на выполняемых обязанностях.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 7 сентября для Тельцов
Выбирая между умственным и физическим трудом, сегодня необходимо будет остановиться на первом – в нем сегодня удастся достичь грандиозных успехов, которые позволят продвинуться по карьерной лестнице.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 7 сентября для Близнецов
Отвечая на любой вопрос, который поставит перед вами жизнь – или начальство – в этот день, прислушивайтесь не к разуму, чьи доводы вряд ли грамотно оценят сложившуюся ситуацию, а к интуиции – она не подведет.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 7 сентября для Раков
Как бы вас ни уговаривали сегодня подписать важный документ – например, кредитный договор или отчет, откажитесь под благовидным предлогом и перенесите этот процесс хотя бы на завтрашний день.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 7 сентября для Львов
Звезды настоятельно советуют вам позаботиться о внешнем виде, который вы в последнее время изрядно запустить – сегодняшний же день идеально подходит для посещения магазинов и салона красоты.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 7 сентября для Дев
Встав перед необходимостью ответить на важный жизненный вопрос, обращайтесь только к своему пониманию того, как стоит поступить в том или ином случае, чужие советы кстати не придутся.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 7 сентября для Весов
День благоприятен для переговоров любого свойства – как делового, так и личного свойства, в любом случае удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, важных долговременных договоренностей.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 7 сентября для Скорпионов
Максимального спокойствия, пребывать в котором вам рекомендуют сегодня звезды, можно будет достичь, отказавшись от общения с окружающими, даже если речь пойдет о самых близких людях.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 7 сентября 26 для Стрельцов
День благоприятен как для работы, так и для того, чтобы немного побаловать себя – например, сходить в кино, принять ванну с лавандой или просто почитать и полежать на диване – тут уж кому что больше нравится.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 7 сентября для Козерогов
Появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, дано для того, чтобы исправить какую-то ситуацию в вашей жизни, поэтому необходимо отнестись к нему максимально внимательно.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 7 сентября для Водолеев
К претензиям, которые вы можете сегодня услышать от близких людей, необходимо отнестись с пониманием – вряд ли они думают то, о чем говорят, скорее всего, их слова продиктованы раздражительностью.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 7 сентября для Рыб
День неблагоприятен для встреч и посиделок с друзьями – вместо веселья они могут принести споры и, как следствие, ссоры, которые надолго арушат – а, возможно, и разрушат – ваши добрые отношения.
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