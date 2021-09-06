Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно мечтать и строить планы

Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно мечтать и строить планы

День, когда можно – и нужно – строить планы на ближайшее будущее, тщательно продумывая каждый пункт.

Мечтая – а это тоже является планированием – не стоит скромничать, желательно запрашивать у Вселенной по максимуму, тогда гарантированно можно будет получить хотя бы половину. А вот общаться с близкими людьми сегодня нежелательно – начавшаяся в это время ссора окажется продолжительной и с серьезными последствиями.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 сентября для Овнов

Работая, нежелательно отвлекаться на общение по телефону и в мессенджерах, а также досужие разговоры с коллегами – из-за этого вам трудно будет сосредоточиться на выполняемых обязанностях.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 сентября для Тельцов

Выбирая между умственным и физическим трудом, сегодня необходимо будет остановиться на первом – в нем сегодня удастся достичь грандиозных успехов, которые позволят продвинуться по карьерной лестнице.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 сентября для Близнецов

Отвечая на любой вопрос, который поставит перед вами жизнь – или начальство – в этот день, прислушивайтесь не к разуму, чьи доводы вряд ли грамотно оценят сложившуюся ситуацию, а к интуиции – она не подведет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 сентября для Раков

Как бы вас ни уговаривали сегодня подписать важный документ – например, кредитный договор или отчет, откажитесь под благовидным предлогом и перенесите этот процесс хотя бы на завтрашний день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 сентября для Львов

Звезды настоятельно советуют вам позаботиться о внешнем виде, который вы в последнее время изрядно запустить – сегодняшний же день идеально подходит для посещения магазинов и салона красоты.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 сентября для Дев

Встав перед необходимостью ответить на важный жизненный вопрос, обращайтесь только к своему пониманию того, как стоит поступить в том или ином случае, чужие советы кстати не придутся.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 сентября для Весов

День благоприятен для переговоров любого свойства – как делового, так и личного свойства, в любом случае удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, важных долговременных договоренностей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 сентября для Скорпионов

Максимального спокойствия, пребывать в котором вам рекомендуют сегодня звезды, можно будет достичь, отказавшись от общения с окружающими, даже если речь пойдет о самых близких людях.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 сентября 26 для Стрельцов

День благоприятен как для работы, так и для того, чтобы немного побаловать себя – например, сходить в кино, принять ванну с лавандой или просто почитать и полежать на диване – тут уж кому что больше нравится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 сентября для Козерогов

Появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, дано для того, чтобы исправить какую-то ситуацию в вашей жизни, поэтому необходимо отнестись к нему максимально внимательно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 сентября для Водолеев

К претензиям, которые вы можете сегодня услышать от близких людей, необходимо отнестись с пониманием – вряд ли они думают то, о чем говорят, скорее всего, их слова продиктованы раздражительностью.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 сентября для Рыб

День неблагоприятен для встреч и посиделок с друзьями – вместо веселья они могут принести споры и, как следствие, ссоры, которые надолго арушат – а, возможно, и разрушат – ваши добрые отношения.

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