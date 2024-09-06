Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда решительные действия приведут к переменам

День, когда решительные действия приведут к кардинальным профессиональным и жизненным переменам.

Тем не менее, как ни парадоксально это прозвучит, двигать вперед необходимо постепенно, а спешить – не торопясь. Резких движений в это время лучше не делать, каждый шаг должен быть продуман и рассчитан, только в таком случае удастся обойтись без проблем и достичь цели с минимальными потерями, а то и вовсе без них.

Овен

Важно уделить максимум внимания своим близким, которые за последнее время не только почти не видят, но и редко слышат вас – не стоит, оправдываюсь занятостью, давать им повод для обид.

Телец

На работе нежелательно проявлять повышенный энтузиазм: увидев, что вы справились с полученным заданием раньше других, начальство – вместо благодарности – может загрузить вас еще сильнее.

Близнецы

Напряженность, которую вы можете почувствовать с самого утра, будет связана с переутомлением: чтобы снять ее, необходимо отдохнуть или, если такое невозможно, хотя бы сменить род деятельности.

Рак

Постарайтесь сдержать обиду и не желать зла человеку, который – вольно или невольно – вас обидит: любые ваши слова очень быстро вернутся к вам бумерангом, поэтому лучше поостеречься.

Лев

Не стоит искать и уж тем более "назначать виновных" в своих собственных ошибках: лучше проанализировать ситуацию и сделать из нее правильные выводы, чтобы не допускать промахов в будущем.

Дева

Из-за серьезного риска пищевого отравления необходимо максимально внимательно отнестись к составлению своего меню на день: фастфуд и уличная еда сегодня – категорическое табу.

Весы

Важно обращать внимание на все события, участником которых вы станете в это время: то, что на первый взгляд покажется ничего не значащей мелочью, впоследствии может сыграть важную роль в вашей жизни.

Скорпион

Не стоит обращать внимания на чужие советы – вряд ли кто-то лучше вас сориентируется в сложившейся ситуации, поэтому доверяйте только себе – ваша интуиция сегодня покажет невероятные результаты.

Стрелец

Определяясь с продуктами, которые нужно приобрести, прислушайтесь к своему организму – он безошибочно укажет на то, что принесет ему пользу, и "вычеркнет" все, что сможет ему повредить.

Козерог

Идеально выполненное рабочее задание привлечет к вам внимание начальства, которое не только разово поощрит вас, но и задумается о том, чтобы повысить вас или доверить вам новый важный проект.

Водолей

Звезды рекомендуют запомнить – и проанализировать – сон, приснившийся этой ночью: скорее всего, в нем зашифрована важная для вас информация, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Рыбы

В этот день не стоит брать повышенные обязательства, даже если они будут касаться всего лишь домашней работы: производительность труда пойдет на спад, так что займитесь делами, которые не потребуют серьезных усилий.

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