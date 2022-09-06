Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, который вернет в нашу жизнь прошлое

День, который возвращает в нашу жизнь прошлое – события, людей, чувства и отношения.

Как правило, это вызывает стойкое ощущение дежавю, при котором человеку кажется, что нечто подобное с ним когда-то уже происходило. На самом деле жизнь всего лишь хочет вернуть его к ситуациям, которые не были "закрыты" в прошлом, поэтому их необходимо завершить теперь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 сентября для Овнов

К работе над новыми проектами можно приступать только тогда, когда будут завершены старые, в противном случае они – с завидным упорством – начнут тянуть назад и не дадут получить желаемый результат.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 сентября для Тельцов

Воспоминания о прошлом – даже очень приятные – не должны подменять события сегодняшнего дня: не стоит сосредоточиваться на том, что давно прошли, а значит, это не должны иметь над вами силы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 сентября для Близнецов

От общения с близкими и друзьями в этот день желательно отказаться: чересчур велик риск серьезного конфликта, выход из которого будет не таким простым, как покажется на первый взгляд.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 сентября для Раков

Деньгами, которые окажутся в вашем распоряжении, необходимо воспользоваться разумно и практично: помните, что потратить можно все, а для спокойно жизни необходима финансовая "подушка безопасности".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 сентября для Львов

События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке его достоинств и недостатков.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 сентября для Дев

День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими – их раздражительность может стать причиной ссоры, которую – несмотря на то, что она возникнет на пустом месте – трудно будет урегулировать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 сентября для Весов

Прекрасное время для того, что исправить совершенные ранее ошибки, особенно если они касаются отношений с людьми: желательно извиниться перед теми, кого вы – случайно или специально – обидели.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 сентября для Скорпионов

Решив заняться спортом, избегайте серьезных физических нагрузок: ваш организм не готов к тому, чтобы ставить мировые рекорды, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вам вред.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 сентября для Стрельцов

Плохое настроение, которое может доставлять душевный дискомфорт с самого утра, хорошо лечится активной деятельностью: так, те, кто работает дома, могут сделать внеочередную уборку.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 сентября для Козерогов

Звезды рекомендует вам – просто так, без повода – сделать подарки близким людям и друзьям: даже копеечный сувенир, выбранный с любовью и знанием пристрастий человека, доставит ему огромное удовольствие.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 сентября для Водолеев

Не сидите весь день за работой – постарайтесь в обеденный перерыв или вечер выбраться на улицу, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом: голова станет ясной, а мысли сами собой выстроятся в логическую цепочку.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 сентября для Рыб

Сегодня звезды рекомендуют вам сделать перерыв в работе: он необходим для того, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и подкорректировать стратегию достижения главной цели.

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