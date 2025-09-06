Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, не стоит идти на поводу у своих инстинктов.

Гороскоп на 7 сентября

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Необходимо соблюдать умеренность во всем, включая питание и чувственные удовольствия. На работу, даже домашнюю, тоже набрасываться не стоит — особых прорывов и успехов тут не предвидится, поэтому звезды советуют сосредоточиться на малозначительных делах. А еще лучше — как и положено в воскресенье — полноценном отдыхе.

Овен

Взаимопонимание, возникшее в отношениях с окружающими вас — как близкими, так и малознакомыми — людьми, поможет урегулировать старые конфликты и избежать новых, которые еще вчера казались неизбежными.

Телец

Выходной день — подходящее время для генеральной уборки, главная цель которой — обнаружить вещи, которыми давно никто не пользуется и дать им вторую жизнь — например, подарить или отдать нуждающимся.

Близнецы

Нельзя давать волю раздражительности, которая пышным цветом расцвет в этот день, — легко окажется обидеть человека, совершенно этого не заслуживающего, а вот исправить ситуацию, будет затруднительно.

Рак

Примириться с несовершенством мира позволит творчество — причем, совершенно неважно, какое — профессиональное или самодеятельное, главное — настроится на связанную с ним позитивную волну.

Лев

Не стоит болезненно реагировать на слухи и сплетни за своей спиной — ваши недоброжелатели только этого и добиваются, поэтому нужно выбить их из равновесия своим спокойствием и умиротворенностью.

Дева

День категорически не подходит для принятия важных решений: вам не удастся объективно оценить все существующие факторы «за» и «против», поэтому оно с большой вероятностью окажется ошибочным.

Весы

Осторожными в высказываниях необходимо быть всегда, но сегодня — особенно: слишком велик риск невзначай выболтать тайну, которая ни при каких условиях не должна стать достоянием посторонних людей.

Скорпион

Даже по достоинству оценивая — ощущая — собственное превосходство, не стоит демонстрировать его окружающим, вряд ли они придут в восторг от такого — высокомерного и заносчивого — стиля вашего поведения.

Стрелец

Очистить свою энергетику и избавиться от негатива можно будет, сделав кому-то из окружающих доброе дело, причем, касается это не столько близких, сколько чужих людей — вы не должны преследовать выгоду.

Козерог

Хороший день для поездок — рекомендуется отправляться в путешествия и командировки, обстоятельства на всем их протяжении будут складываться благоприятно, особенно если вы заранее позаботитесь обо всех ее деталей.

Водолей

Ответ на серьезный жизненный вопрос в этот день даст интуиция — главное, вовремя к ней прислушаться, а не выдвигать на первый план доводы разума, который сегодня, как ни странно, окажется не на должной высоте.

Рыбы

Очень важно сохранять душевное равновесие, не допуская зля ни в чем — ни в мыслях, ни в словах, ни — уж тем более! — действиях: не стоит проверять на себе, как действует закон бумеранга — себе дороже окажется.

