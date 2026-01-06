Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака: день, когда лучше не выходить из дома

Комнатное растение на подоконнике / © Credits

Если такой возможности — и это логично в рабочий день — нет, нужно максимально быстро пройти путь от дома до офиса, а затем вернуться обратно.

При этом желательно никуда не заходить по дороге, не общаться с незнакомыми людьми и, уж тем более, не ввязываться в чужие споры и конфликты, что может привести к последствиям — насколько непредсказуемым, настолько и неприятным.

Овен

День подходит для уборки, которая является насущной необходимостью после праздников: она позволит очистить энергетику жилья, в результате станет легче дышать — как в прямом, так и в переносном смысле.

Телец

Общение нынешнего дня вызовет у вас исключительно негативные эмоции, поэтому в это время лучше ни с кем не разговаривать — например, не отвечать на телефонные звонки, не встревать в споры в соцсетях.

Близнецы

Не стоит принимать близко к сердцу слова других — особенно не вызывающих у вас доверия — людей: вполне возможно, что они продиктованы желанием достичь своих корыстных целей вашими руками.

Рак

Очищая энергетику жилья, важно не забыть о магической силе огня: после окончания уборки нужно зажечь свечу и пройти по дому по часовой стрелке, задерживаясь там, где она будет коптить — там негатив особенно силен.

Лев

Профессиональные предложения, поступившие в этот день, только на первый взгляд покажутся привлекательными, на самом деле они принесут больше вреда, чем пользы, поэтому лучше от них отказаться.

Дева

Ни в коем случае не стоит тратить больше денег, чем вы можете себе позволить: задумайтесь о том, на какие средства вы будете существовать до будущей зарплаты, м экономить станет гораздо легче и проще. .

Весы

Нельзя давать людям — особенно тем, кто настроен негативно по отношению к вам — возможность указывать, командовать и понукать вами: утраченное чувство собственного достоинства окажется не таки просто восстановить.

Скорпион

Не стоит поддаваться на провокации, которых в этот день, к сожалению, будет очень много: об эмоциональной реакции на чужую грубость или хамское отношение впоследствии придется всерьез пожалеть.

Стрелец

Из-за трудностей во взаимопонимании с окружающими людьми не стоит назначать на этот день не только деловые переговоры, но и романтические свидания, а также встречи с друзьями — добром они, увы, не закончатся.

Козерог

Не стоит знакомиться с людьми в общественных местах — человек, который на первый взгляд покажется приятным во всех отношениях, может оказаться мошенником, цель которого — обвести вас вокруг пальца.

Водолей

Общение с людьми — даже родными и близкими — чревато серьезными конфликтами, на заглаживание которых может уйти значительное количество времени и сил, которые можно потратить с большей пользой.

Рыбы

День не подходит для реализации новых проектов, даже если они объективно являются перспективными, а вы долго готовились к их реализации: что-то пойдет не так, и от хорошей идеи в результате придется отказаться.

