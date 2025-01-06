Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно отказываться от всего устаревшего

День, когда можно отказываться от всего, что отжило свой век, ради нового и перспективного.

Коснуться это может любой сферы нашей жизни – как деловой и профессиональной, так и личной: в любом случае, перевернув прежнюю страницу, мы сможем начать – если не все, то многое – сначала, так сказать, с чистого листа. Необходимо также завершить начатые, но по какой-то причине отложенные в сторону дела, в противном случае они будут на энергетическом уровне блокировать новые начинания.

Овен

День, несмотря на его будний статус, желательно посвятить отдыху: добиться необходимых результатов на работе вам сегодня все рано не удастся, а ослабевающий силы нуждаются в восстановлении как никогда.

Телец

Необходимо – во что бы ни стало – сдерживать негативные эмоции: позволив им выйти наружу, вы не только испортите отношения с окружающими людьми, но и поставите самих себя в неловкое положение.

Близнецы

На какой бы работе вы сегодня ни решили сосредоточиться – профессиональной или домашней, постарайтесь сделать ее в первой половине дня – после обеда лучше у вас все будет валиться из рук.

Рак

Можно – наконец! – осуществить то, что до сих откладывали на неопределенное время: например, приняться за реализацию важного проекта, который до сих пор казался вам слишком сложным.

Лев

Сегодня вам нужно вспомнить народную мудрость о том, что работа не волк – в лес не убежит: скорее всего, дела, которые вы наметили на этот день, большой важности е имеют, а, значит, могут подождать, пока вы отдохнете.

Дева

Важно сдерживать свое недовольство, даже если оно будет иметь под собой основания: ссора, произошедшая в это время, может оказаться не только крайне неприятной, но и продолжительной.

Весы

День желательно посвятить подготовке к работе над проектом, который – по причине его масштабности и трудоемкости – был отложен на потом: в ближайшее время сложатся благоприятные условия для его реализации.

Скорпион

Не стоит ссориться с малознакомым человеком, даже если он спровоцирует вас на негативную реакцию – новый знакомый может оказаться чересчур злопамятным, и вы не раз пожалеете о том, что задели его.

Стрелец

Любые дела, на которых вы сосредоточитесь сегодня, потребуют внимательности и организованности: c этими качествами характера можно будет все успеть, не потеряв при этом в необходимом вам качестве.

Козерог

Расслабленное состояние вряд ли даст возможность сделать все, что запланировано на сегодня, поэтому необходимо мобилизовать себя на работу и не отвлекаться на решение второстепенных задач.

Водолей

О бытовых неурядицах, которые сегодня могут показаться настоящей трагедией, уже завтра и не вспомнится, поэтому подумайте: стоит ли тратить на них свои драгоценные нервные клетки.

Рыбы

День не подходит для принятия серьезных решений: даже если на вас будут давить, требуя быстрого ответа, отложите этот процесс хотя бы сутки – уже завтра вы по-другому посмотрите на сложившуюся ситуацию.

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