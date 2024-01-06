Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя принимать важные решения

День, когда активность, проявленная нами накануне, сменится неспешным и размеренным существованием.
В это время желательно не заниматься решением серьезных вопросов, нежелательно также принимать важные жизненные и, несмотря на выходной, профессиональные решения, не посоветовавшись со своим внутренним голосом: интуиция будет особенно сильна и плохого не порекомендует.
Овен
Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не спешить: поторопившись, вы – с большой долей вероятности – наделаете ошибок, которые потом придется долго исправлять, делая двойную работу.
Телец
Несмотря на то, что вас будет тянуть к другим людям, от общения с ними лучше отказаться: присущая вам сегодня вспыльчивость может сыграть с вами злую шутку и надолго рассорить даже с самыми близкими.
Близнецы
Наводя порядок в своем домашнем архиве, вы – с большой долей вероятности – можете отыскать важный документ, который долгое время считался потерянным, что вас несказанно обрадует.
Рак
Ни в коем случае не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если вам будет казаться, что ваше вмешательство крайне необходимо – велика вероятность того, что именно вас обвинят во всех случившихся ссорах и спорах.
Лев
Получить ответ на важный вопрос, который давно не получается решить, можно будет во сне: главное, проснувшись, вспомнить и правильно истолковать все, что вы увидите в «ночном кино».
Дева
С деньгами сегодня важно обращаться очень осторожно: катастроф в этом смысле, к счастью, не предвидится, но при этом все-таки желательно включить режим разумной экономии и не тратиться на лишнее.
Весы
День, когда даже самым ярким личностям не стоит выделяться из общей массы: возможно, вам покажется, что вы достойны всеобщего внимания и похвалы – все может сложиться с точностью до наоборот.
Скорпион
Не стоит никого учить жизни, также нежелательно избегать высокомерного отношения к окружающим вас людям – такой стиль поведения может привести к возникновению серьезного и продолжительного конфликта.
Стрелец
От активных действий, даже если они касаются занятий спортом, сегодня лучше отказаться – ожидаемой пользы они все равно не принесут, а вот вреда – в виде травм и растяжений – сколько угодно.
Козерог
Даже таким неутомимым трудоголикам как вы необходимо на время отказаться от решения профессиональных вопросов и сосредоточиться на вопросах хозяйственно-бытовых, что более логично в выходной.
Водолей
Лучшим отдыхом для вас сегодня станет смена рода деятельности: если умственный труд заменить физическим и, соответственно, наоборот, можно не только хорошо провести время, но и восстановить силы.
Рыбы
Досуг, по случаю выходного дня образовавшийся в вашем рабочем графике, необходимо посвятить анализу собственных поступков последнего времени: вы легко обнаружите ошибки и сможете их ликвидировать.
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