Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно доверять интуиции

День не подходит для активных действий – они вряд ли окажутся удачными, поэтому лучше посвятить его размышлениям и работе над ошибками.

К решению вопросов личной жизни сегодня – впрочем, как и всегда – нужно привлекать не разум и логику, а интуицию и сердце – его, как известно, не обманешь, а значит, оно и не поведет.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 января для Овнов

Не стоит планировать реализацию серьезных дел на праздничный день – впрочем, даже если бы он был обычным будним, толку от такой работы получить все равно не удалось бы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 января для Тельцов

Не стоит грубить окружающим людям, даже если они, на ваш взгляд, достойны такого отношения: зачем в такой день множить зло, если можно просто не обращать внимания на чужой негатив.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 января для Близнецов

Сосредоточиться на решении важного вопроса поможет уединение: не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и споры, можно сохранить энергию для серьезных размышлений и необходимых выводов.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 января для Раков

Велика вероятность получения предложения, от которого, как принято говорить в таких случаях, нельзя будет отказаться: трудно отказаться от официально оформления отношений, услышав признание в любви.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 января для Львов

День благоприятен для отдыха, как никакой другой: никакая – даже самая простая и незначительная – работа спориться не будет, так что даже отъявленным атеистам не стоит за нее браться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 января для Дев

Сегодня ответы на все жизненно важные вопросы даст подсознание – главное, вовремя задать ему правильно сформулированный вопрос и обратить внимание на знаки-ответы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 января для Весов

Необходимо принять к сведению любые факты, которые станут вам известными в этот день – со временем они помогут вам решить важные жизненные вопросы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 января для Скорпионов

День благоприятен для того, чтобы как ходить в гости, так и принимать гостей: во втором случае вам удастся собрать замечательную компанию и удивить присутствующих не только богатым столом, но и развлечениями.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 января для Стрельцов

Редкий день, когда нежелательно заниматься благотворительностью, отдавая деньги или вещи, пропитанные вашей энергетикой, другим людям, вы можете нечаянно навредить себе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 января для Козерогов

Отношения с любимым человеком будут зависеть только от вас: чем больше вы в них вложите, тем значительнее окажется отдача, которую вы в результате получите, так что не скупитесь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 января для Водолеев

Прислушавшись к словам окружающих вас людей, даже если они не будут непосредственно касаться вас, вы – совершенно неожиданно! – сможете найти ответ на интересующий вас вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 января для Рыб

Появление старого знакомого, которого вы давно не видели, даст возможность пережить несколько приятных минут, связанных с воспоминаниями, но на продолжение былого романа рассчитывать не стоит.

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