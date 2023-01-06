Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака: один из самых гармоничных дней лунного календаря

Православное Рождество по старому стилю в нынешнем году выпадает на один из самых гармоничных дней лунного календаря.

От любой работы – в том числе и по хозяйству – необходимо отказаться, уборку желательно провести накануне. Важно также избегать ссор и конфликтов, не допускать злых мыслей и недобрых пожеланий в адрес кого бы то ни было. Зато можно – и нужно – извиняться за причиненное зло, мириться с теми, с кем по какой-то причине находишься в ссоре, желать всем добра и удачи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 января для Овнов

Представителям вашего знака сегодня удастся разрешить даже самые застарелые конфликты – главное, захотеть этого и сделать шаг навстречу человеку, с которым вас разделяет ссора – он ответит взаимностью.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 января для Тельцов

Звезды советуют вам соблюдать меру во всем – от выражения эмоций, даже если речь идет о радости, до питания: кулинарные излишества не лучшим образом отразятся на самочувствии, сделав вас тяжелыми на подъем.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 января для Близнецов

Вашей религией сегодня должно стать позитивное мышление: думая о хорошем, вы – такими уж волшебными свойствами наделят высшие силы нынешний день – буквально притянете его в свою жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 января для Раков

День, если, конечно, позволит погода, желательно провести на природе: она благотворным образом повлияет не только на ваше самочувствие, зарядив бодростью, но и приведет в порядок образ ваших мыслей.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 января для Львов

Общаясь с друзьями, никого не обсуждайте и ни против кого не дружите: велика вероятность того, что поступок, вызвавший ваше негодование и, как следствие, осуждение, вскоре придется повторить вам самим.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 января для Дев

Уборкой дома или квартиры звезды вам – как, впрочем, и всем остальным – сегодня заниматься не рекомендуют, а вот избавиться от вещей, которые несут негативную энергетику, не только можно, но и нужно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 января для Весов

От общения с неприятными вам людьми желательно отказаться на весь день, если же вам обязательно нужно будет позвонить человеку, вызывающему у вас негативные эмоции, приурочьте звонок на вторую половину дня.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 января для Скорпионов

Звезды рекомендуют вам провести сегодняшний день в кругу семьи, даже если в силу сложившихся обстоятельств она ограничивается одним человеком – это надолго подзарядит вас необходимой для жизни энергией.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 января для Стрельцов

День благоприятен для раздумья над собственным будущим: вы сможете понять и осознать, чего хотите именно вы, а не ваши родственники или друзья, и решить, как нужно двигаться в этом направлении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 января для Козерогов

День не подходит для принятия серьезных решений и связанных с ними активных действий: раньше понедельника вам не стоит что-либо предпринимать, поэтому потратьте оставшееся время на размышления.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 января для Водолеев

Нельзя желать зла кому-либо из окружающих, а о том, чтобы делать его, и речи не может идти – впрочем, как и в любое другое время, поэтому во избежание бумеранга необходимо давить такие мысли на корню.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 января для Рыб

Постарайтесь не допустить влияния эмоциональных качелей, которые сегодня могут докучать вам с самого утра: для этого необходимо сосредоточиться на чем-то хорошем и не отпускать его до самого вечера.

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