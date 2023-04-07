Гороскоп на 8-9 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит преувеличивать опасность

19-й лунный день, который продлится почти двое суток, астрологи часто называют сатанинским.

Тем не менее не стоит преувеличивать опасность – обладая знаниями о том, как вести себя в это время, ее можно избежать. Прежде всего необходимо ограничить общение с окружающими, особенно если речь идет о токсичных людях, и – разумеется, по возможности – реже покидать свое жилище, которое является естественным укрытием от всех угроз нынешнего мира.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8-9 апреля для Овнов

От душевных переживаний, которые будут испытывать вас на прочность в течение этих двух дней, легко избавиться, заняв чем-то не только руки, но и голову – почему бы вам, например, не написать рассказ или очерк?

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8-9 апреля для Тельцов

В эти дни необходимо как можно реже заходить в соцсети – не удержавшись и вступив в какую-то дискуссию, вы можете получить массу неприятных комментариев, которые точно не улучшат вам настроение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8-9 апреля для Близнецов

Любые – особенно важные – встречи и даже разговоры по телефону лучше перенести на другое, более удачное, время, в эти дни их результат, увы, не оправдает ваших ожиданий.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8-9 апреля для Раков

Звезды предупреждают вас о необходимости быть готовыми к агрессии со стороны окружающих вас людей – бояться ее не стоит, просто желательно при первых же ее признаках прекратить общение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8-9 апреля для Львов

Посвятите эти дни энергетике собственного дома, которая давно нуждается в чистке: все убрав и избавившись от мусора, можно пройтись по комнатам с зажженной свечой или обрызгать все углы свяченой водой.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8-9 апреля для Дев

Звезды призывают вас отказаться от каких-либо финансовых операций, да и бумажные деньги лучше в руки вообще не брать – даже в супермаркете необходимо расплачиваться карточкой.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8-9 апреля для Весов

Вам, став свидетелем борьбы добра со злом, сложно будет определиться, на чьей стороне вы находитесь: зло может оказаться более привлекательным, а свойственные вам колебания из стороны в сторону изрядно утомят вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8-9 апреля для Скорпионов

Постарайтесь не общаться с незнакомыми людьми и не снимать трубку при звонках с номеров, владельцы которых вам неизвестны: ничего, кроме неприятных эмоций, вы от таких контактов не получите.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8-9 апреля для Стрельцов

Ваш вклад в поддержание общемировой гармонии будет состоять в наведении порядка в пространстве, непосредственно вас окружающем – вашем доме: нужно перебрать вещи и отдать ненужные.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8-9 апреля для Козерогов

К новым знакомствам в эти дни необходимо относиться с большой осторожностью – таким образом в ваше ближайшее окружение может затесаться человек, который вскоре станет причиной неприятностей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8-9 апреля для Водолеев

Не стоит слушать тех, кто попытается склонить вас на свою сторону, совершив поступок, к которому вы морально не готовы: лучше отказать им в их просьбе в тактичной форме, чем впоследствии пожалеть о сделанном.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8-9 апреля для Рыб

Нежелательно давать какие-либо обещания, даже если вас будут к этому вынуждать: выполнить их вы, скорее всего, не сможете, из-за чего заработаете нежелательную репутацию ненадежного человека.

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