Гороскоп на 8 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нас ждет успех во всех жизненных сферах
День светлой энергетики, обещающей успех во всех сферах в жизни — от профессионально до личной.
Как ни странно, это может иметь не только положительные, но и отрицательные последствия.
Уверенность в своей гениальности и, как следствие, непогрешимости, сформировавшаяся в результате, может всерьез затормозить любые свершения. Избежать такого развития событий поможет ироничный взгляд как на свои достижения в частности, так и на собственную персону в целом.
Овен
Секрет успеха сегодняшнего дня — с самого утра четко следовать заранее составленному плану, не отвлекаясь на вещи, которые вполне могут подождать — например, пустопорожние разговоры по телефону.
Телец
Вероятность ссор с близкими людьми, которая подстерегает вас всегда, в этот день может возрасти в разы, поэтому очень важно сдерживать эмоции, а также же прощать досадные оплошности не только себе, но и другим.
Близнецы
Определиться с тем, чего вы на самом деле хотите достичь в профессиональном отношении, будет сложно, но необходимо, если, конечно, вы действительно хотите двигаться вперед, а не топтаться на месте.
Рак
Нельзя позволять плохому настроению, которое будет преследовать вас в этот день, перерасти в депрессию — она самым неблагоприятным образом отразится как на профессиональных делах, так и на личных вопросах.
Лев
День не подходит для финансовых операций любого масштаба — велик риск мошенничества даже там, где вы этого совсем не ожидаете, поэтому действия такого характера необходимо отложить на несколько дней.
Дева
Не стоит обсуждать рабочие планы с коллегами, даже если вам кажется, что по отношению к вам они настроены исключительно доброжелательно — они вполне могут присвоить себе ваши идеи, выдав их за свои.
Весы
В этот день под любым предлогом необходимо ограничить общение с близкими вам людьми — слишком велик риск в запале наговорить лишнего и всерьез поссориться, при этом примирение может всерьез затянуться.
Скорпион
Принимаясь за работу над новым — сложным и трудоемким — профессиональным проектом, тщательно рассчитайте свои силы — как физические, так и моральные: их должно хватить на длинную дистанцию.
Стрелец
Не стоит принимать на свой счет резкие слова и двусмысленные шутки, которые могут позволить себе окружающие люди: вряд ли они будут направлены против вас — скорее всего, их скажут, не подумав.
Козерог
При обострении хронических заболеваний, которое вероятно в это время, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, рекомендуется сразу же обратиться к врачу и четко следовать его советам и предписаниям.
Водолей
Принимая важное решение, «посоветуйтесь» со своим внутренним голосом — в отличие от разума, который сегодня вряд ли разберется, что к чему, он вас не подведет, так что стоит прислушаться к его рекомендациям.
Рыбы
Важно помнить, что вылетевшее невзначай слово может испортить отношения даже с самым близким человеком, так что важно сначала несколько раз подумать и только потом — говорить.
