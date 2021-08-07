Гороскоп на 8 августа для всех знаков Зодиака: день, когда все почувствуют прилив энергии

Гороскоп на 8 августа для всех знаков Зодиака: день, когда все почувствуют прилив энергии

День, когда даже самые пассивные и апатичные люди, почувствуют всплеск невиданной доселе энергии.

Она позволит им свернуть горы – разумеется, в переносном смысле. Прибавьте к этому уверенность в себе и своих силах, а также решительность, дающую возможность замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело приступайте к их реализации.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 8 августа для Овнов

Ни в коем случае нельзя сомневаться в правильности цели, которую вы перед собой поставили: в противном случае энергия, которая предназначена для ее достижения, будет потрачена на метания и беспокойство.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 8 августа для Тельцов

Приветствуются любые начинания – все они будут обречены на успех, так что важно, не теряя времени на раскачку, приступать к реализации самых сложных и многообещающих проектов.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 8 августа для Близнецов

Постарайтесь никого не обманывать: солгав один раз, вы попадете в воронку, которая будет затягивать вас все глубже и глубже, не давая вырваться из непрерывной цепи фальшивых слов и обещаний.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 8 августа для Раков

Не допускайте несправедливости по отношению к себе и близким вам людям – столкнувшись с такой ситуацией, немедленно пресекайте любые попытки предвзятости и необъективности.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 8 августа для Львов

Не стоит тратить энергию, отпущенную вам в этот день, на выяснение отношений со своими домашними, лучше направить ее на работу – особенно если она связана с творчеством.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 8 августа для Дев

Приступая к реализации нового проекта, тщательно продумайте все детали – в самый неожиданный момент какая-то мелочь, возникнув как будто бы ниоткуда, может испортить все дело.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 8 августа для Весов

Мысли, приходящие в голову в этот день, особенно если они будут касаться профессиональной деятельности, необходимо записывать – запомнить все не удастся, а потеря даже одной идеи может оказаться обидной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 8 августа для Скорпионов

Благоприятный день для составления планов на ближайшее будущее – вам удастся решить, что необходимо сделать в первую очередь и отделить важные дела от второстепенных

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 8 августа для Стрельцов

В этот день не стоит брать и давать деньги в долг – как в первом, так и во втором случае могут возникнуть проблемы с их возвращением, что негативно скажется на вашем финансовом положении.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 8 августа для Козерогов

Любые проблемы профессионального свойства будут разрешаться легко и без напряжения, поэтому можно приурочить к этому дню самые сложные и трудновыполнимые задачи.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 8 августа для Водолеев

Хорошее время для купли и продажи: все, что будет приобретено в этот день, окажется отменного качества, а проданное принесет гораздо большую прибыль, чем та, на которую вы рассчитывали изначально.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 8 августа для Рыб

Те, кто в последнее время трудился не покладая рук, могут рассчитывать как на повышение по службе, так и на увеличение зарплаты, а заодно и отдых – все вышеназванное окажется одинаково приятным.

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