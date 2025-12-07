- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 445
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда есть риск стать жертвой мошенников
День высокой активности сил зла, когда слишком велика вероятность стать жертвой мошенников и просто недобросовестных людей.
Важно избегать любых занятий, которые могут стать причиной серьезных травм — занятий экстремальными видами спорта, вождения автомобиля на повышенной скорости и резких движений.
Важно также отказаться от действий, которые могут привести к финансовым потерям –нельзя доверять малознакомым людям и вкладывать деньги в сомнительные предприятия.
Овен
Дурные предчувствия, которые могут испортить вам настроение с самого утра, не более чем влияние негативной лунной энергетики, поэтому не стоит обращать на них внимание — к реальности они отношения не имеют.
Телец
Эмоциональные всплески, нынешнего дня могут всерьез расшатать нервную систему и стать причиной срыва, поэтому держать себя в руках полезно не только в отношении окружающих людей, но и для собственного здоровья.
Близнецы
Очень важно, несмотря ни на что, мыслить позитивно: чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем — и это закономерно –тем более позитивными они окажутся на самом деле.
Рак
День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому, несмотря на понедельник, рекомендуется провести его в покое и, желательно, наедине с собой: лучше всего заняться чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным.
Лев
К критике, которую вы можете услышать от близких людей, необходимо отнестись с пониманием: даже если их слова покажутся вам придирками, зерно истины в них будет, так что желательно принять их к сведению.
Дева
Не стоит принимать близко к сердцу нападки окружающих вас людей — как родных и близких, так и незнакомых: лучше сделать вид, что вы не заметили недоброжелательства — именно в таком случае вы останетесь в выигрыше.
Весы
Нежелательно вмешиваться в чужие конфликты, даже если они касаются близких вам людей: помирить враждующие стороны вы все равно не сумеете, а их праведный гнев на свою голову — вы непременно получите.
Скорпион
Оградить себя от неприятностей, которые вероятны в этот день, поможет упорный и кропотливый труд: сосредоточившись на точном исполнении рабочих задач, на все остальное вы, скорее всего, не обратите внимание.
Стрелец
Главным врагом для вас сегодня станет неожиданно навалившаяся лень, которую можно — и нужно! — преодолеть: например, попробуйте разозлиться на самих себя — это не самая плохая мотивация для успешной работы.
Козерог
Не стоит притягивать к себе неприятности, с самого утра настроив себя на негативный лад: чем больше вы будете визуализировать хорошее, тем приятнее окажутся происходящие с вами в это время события.
Водолей
От ссор и конфликтов важно воздерживаться всегда, но в этот день — особенно: даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения испорите всерьез и надолго.
Рыбы
Важно отказаться от общения с людьми, стабильно вызывающими у вас негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться даже более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.