Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда есть риск стать жертвой мошенников

Гороскоп на 8 декабря

Важно избегать любых занятий, которые могут стать причиной серьезных травм — занятий экстремальными видами спорта, вождения автомобиля на повышенной скорости и резких движений.

Важно также отказаться от действий, которые могут привести к финансовым потерям –нельзя доверять малознакомым людям и вкладывать деньги в сомнительные предприятия.

Овен

Дурные предчувствия, которые могут испортить вам настроение с самого утра, не более чем влияние негативной лунной энергетики, поэтому не стоит обращать на них внимание — к реальности они отношения не имеют.

Телец

Эмоциональные всплески, нынешнего дня могут всерьез расшатать нервную систему и стать причиной срыва, поэтому держать себя в руках полезно не только в отношении окружающих людей, но и для собственного здоровья.

Близнецы

Очень важно, несмотря ни на что, мыслить позитивно: чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем — и это закономерно –тем более позитивными они окажутся на самом деле.

Рак

День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому, несмотря на понедельник, рекомендуется провести его в покое и, желательно, наедине с собой: лучше всего заняться чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным.

Лев

К критике, которую вы можете услышать от близких людей, необходимо отнестись с пониманием: даже если их слова покажутся вам придирками, зерно истины в них будет, так что желательно принять их к сведению.

Дева

Не стоит принимать близко к сердцу нападки окружающих вас людей — как родных и близких, так и незнакомых: лучше сделать вид, что вы не заметили недоброжелательства — именно в таком случае вы останетесь в выигрыше.

Весы

Нежелательно вмешиваться в чужие конфликты, даже если они касаются близких вам людей: помирить враждующие стороны вы все равно не сумеете, а их праведный гнев на свою голову — вы непременно получите.

Скорпион

Оградить себя от неприятностей, которые вероятны в этот день, поможет упорный и кропотливый труд: сосредоточившись на точном исполнении рабочих задач, на все остальное вы, скорее всего, не обратите внимание.

Стрелец

Главным врагом для вас сегодня станет неожиданно навалившаяся лень, которую можно — и нужно! — преодолеть: например, попробуйте разозлиться на самих себя — это не самая плохая мотивация для успешной работы.

Козерог

Не стоит притягивать к себе неприятности, с самого утра настроив себя на негативный лад: чем больше вы будете визуализировать хорошее, тем приятнее окажутся происходящие с вами в это время события.

Водолей

От ссор и конфликтов важно воздерживаться всегда, но в этот день — особенно: даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения испорите всерьез и надолго.

Рыбы

Важно отказаться от общения с людьми, стабильно вызывающими у вас негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться даже более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.