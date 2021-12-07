Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда лучше отложить важные дела на потом

Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда лучше отложить важные дела на потом

День, когда приступать к реализации важных проектов и принимать серьезные решения можно только тем, кто уверен в себе и своих силах.

Если существуют хотя бы небольшие сомнения, лучше отложить любые активные действия на другой день – толку от них все равно не предвидится. Не рекомендуется также, идя на поводу у других, отказываться от своих взглядов и убеждений – впоследствии придется пожалеть о собственной минутной слабости.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 декабря для Овнов

Вам сегодня необходимо проявлять крайнюю осторожность в отношении выбора пищи: не употреблять готовую и уличную еду, а также блюда, у которых заканчивается срок годности, – это плохо отразится на самочувствии.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 декабря для Тельцов

На работе не стоит брать на себя повышенные обязательства и активно претворять их в жизнь: начальство, обратив внимание на ваш энтузиазм, вместо похвалы подбросит еще кусок работы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 декабря для Близнецов

Необходимо обращать внимание на сны: все, что "покажут" вам сегодня в сновидениях, будет иметь отношение к ближайшему будущему, поэтому важно запомнить и правильно истолковать их сюжеты.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 декабря для Раков

Снять накопленный за последнее время негатив поможет посещение салона красоты: самое главное – сделать стрижку, чтобы срезанные кончики забрали с собой все плохое, что пришлось пережить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 декабря для Львов

Звезды советуют уделить внимание собственному жилью: приготовить обед, сделать уборку, купить – или пошить – новые шторы, результатом станет домашний уют, благодаря которому захочется почаще бывать дома.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 декабря для Дев

Если сегодня понадобится помощь, обращаться за ней стоит только к близким людям – они не только сделают все, что от них зависит, но и дадут ценный совет относительно того, как действовать дальше.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 декабря для Весов

Конфликтов сегодня, если верить звездам, не предвидится, но некоторое напряжение в отношениях с людьми все-таки будет – не стоит давать ему волю.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 декабря для Скорпионов

Коллеги-соперники вполне могут сегодня дать о себе знать, пытаясь вывести вас из равновесия – важно вести себя по отношению к ним максимально корректно, не давая повода для довольства собой.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 декабря для Стрельцов

Занявшись решением профессиональных вопросов, важно не отвлекаться на занятия, которые могу им повредить: пустые разговоры, споры, пересуды и особенно сплетни.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 декабря для Козерогов

День благоприятен для возвращения долго, причем, как материальных, так и моральных: если нет возможности отдать все, стоит выкроить хотя бы часть – это стает хорошей финансовой приметой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 декабря для Водолеев

Энергию, всплеск которой вы почувствуете в этот день, необходимо потрать в благих – и мирных – целях: можно помочь тем, кто нуждается в участии, или накормить бездомных животных.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 декабря для Рыб

Желательно подумать об изменении своего имиджа – звезды уверены: тех, кто сегодня создаст себе новый образ, в ближайшее время ждут благоприятные перемены – как в профессии, так и в личной жизни.

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