Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут подстерегать соблазны

День, когда главным врагом человека станет он сам – точнее, его слабости, а также соблазны, подстерегающие его буквально на каждом шагу.
Главное сегодня – найти в себе силы, чтобы противостоять вероятным искушениям: уступив и пойдя у них на поводу, впоследствии придется пожалеть – собственная бесхребетность и бесхарактерность до добра, как правило, не доводит. Важно также опасаться конфликтов, которые могут вспыхнуть из-за любой мелочи, но при этом доставить массу проблем, да еще и на долгий срок – поэтому желательно искать компромиссы в любых ситуациях и отношениях.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 8 декабря для Овнов
От работы сегодня толку не будет: поскольку даже старые дела желательно отложить на другое – более благоприятное – время, займитесь приведением в порядок документов – как профессионального, так и личного свойства.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 8 декабря для Тельцов
Общение с окружающими может принести много неприятных сюрпризов, поэтому день – разумеется, по возможности – желательно провести в одиночестве, занимаясь приятными делами – например, своим хобби.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 8 декабря для Близнецов
Пытаясь восстановить справедливость – во всяком случае, так, как вы это понимаете – помните о том, что взгляд одного человека может быть однобоким – желательно посмотреть на ситуацию и с другой стороны.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 8 декабря для Раков
Вам, в отличие от представителей других знаков Зодиака, не стоит закрываться в своей "раковине": напротив, звезды рекомендуют вам выйти "в люди" и пообщаться с окружающими – просто так, без корыстной цели.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 8 декабря для Львов
Не стоит "засвечивать" в людных местах крупные суммы денег, если, конечно, вы не хотите остаться без них: сегодня осторожность необходима, как никогда, так что прислушайтесь к совету звезд.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 8 декабря для Дев
С ленью, которая станет спутницей вашей жизни на весь сегодняшний день, можно не бороться – все равно особых успехов не стоит ждать даже в бытовых и домашних делах, а о профессиональных и говорить не стоит.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 8 декабря для Весов
Нежелательно собирать родственников на семейное чаепитие, даже если для него есть весомый повод: воспоминания о былых обидах могут перерасти в очередной – серьезный – конфликт, который надолго испортит отношения.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 8 декабря для Скорпионов
Сегодня вам практически невозможно будет сосредоточиться – не удастся взять под контроль мысли, которые будут перескакивать с одной темы на другую, поэтому интеллектуальным трудом лучше не заниматься.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 8 декабря для Стрельцов
Сегодня вам, как никогда, необходимо следить за своими словами: вы и так не отличаетесь особой тактичностью, а сегодня – в порыве ссоры – можете наговорить оппоненту того, о чем впоследствии пожалеете.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 8 декабря для Козерогов
Сегодняшний день звезды рекомендуют вам провести уединенно, не общаясь ни с кем из окружающих, включая близких вам людей: вы не сможете игнорировать чужую агрессию, а значит, попадете в неприятную историю.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 8 декабря для Водолеев
Ваше сегодняшнее настроение покажет, насколько чиста и безоблачна ваша душа: если оно будет хорошим, значит, ваша совесть ничем не отягощена, ну а если плохим, выходит, вам есть над чем задуматься.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 8 декабря для Рыб
Выбирая линию поведения, не стоит ориентироваться на пресловутое общественное мнение: руководствуйтесь только своими желаниями и предпочтениями, иначе велика вероятность обид и разочарований.
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