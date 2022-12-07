Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут подстерегать соблазны

День, когда главным врагом человека станет он сам – точнее, его слабости, а также соблазны, подстерегающие его буквально на каждом шагу.

Главное сегодня – найти в себе силы, чтобы противостоять вероятным искушениям: уступив и пойдя у них на поводу, впоследствии придется пожалеть – собственная бесхребетность и бесхарактерность до добра, как правило, не доводит. Важно также опасаться конфликтов, которые могут вспыхнуть из-за любой мелочи, но при этом доставить массу проблем, да еще и на долгий срок – поэтому желательно искать компромиссы в любых ситуациях и отношениях.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 декабря для Овнов

От работы сегодня толку не будет: поскольку даже старые дела желательно отложить на другое – более благоприятное – время, займитесь приведением в порядок документов – как профессионального, так и личного свойства.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 декабря для Тельцов

Общение с окружающими может принести много неприятных сюрпризов, поэтому день – разумеется, по возможности – желательно провести в одиночестве, занимаясь приятными делами – например, своим хобби.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 декабря для Близнецов

Пытаясь восстановить справедливость – во всяком случае, так, как вы это понимаете – помните о том, что взгляд одного человека может быть однобоким – желательно посмотреть на ситуацию и с другой стороны.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 декабря для Раков

Вам, в отличие от представителей других знаков Зодиака, не стоит закрываться в своей "раковине": напротив, звезды рекомендуют вам выйти "в люди" и пообщаться с окружающими – просто так, без корыстной цели.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 декабря для Львов

Не стоит "засвечивать" в людных местах крупные суммы денег, если, конечно, вы не хотите остаться без них: сегодня осторожность необходима, как никогда, так что прислушайтесь к совету звезд.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 декабря для Дев

С ленью, которая станет спутницей вашей жизни на весь сегодняшний день, можно не бороться – все равно особых успехов не стоит ждать даже в бытовых и домашних делах, а о профессиональных и говорить не стоит.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 декабря для Весов

Нежелательно собирать родственников на семейное чаепитие, даже если для него есть весомый повод: воспоминания о былых обидах могут перерасти в очередной – серьезный – конфликт, который надолго испортит отношения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 декабря для Скорпионов

Сегодня вам практически невозможно будет сосредоточиться – не удастся взять под контроль мысли, которые будут перескакивать с одной темы на другую, поэтому интеллектуальным трудом лучше не заниматься.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 декабря для Стрельцов

Сегодня вам, как никогда, необходимо следить за своими словами: вы и так не отличаетесь особой тактичностью, а сегодня – в порыве ссоры – можете наговорить оппоненту того, о чем впоследствии пожалеете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 декабря для Козерогов

Сегодняшний день звезды рекомендуют вам провести уединенно, не общаясь ни с кем из окружающих, включая близких вам людей: вы не сможете игнорировать чужую агрессию, а значит, попадете в неприятную историю.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 декабря для Водолеев

Ваше сегодняшнее настроение покажет, насколько чиста и безоблачна ваша душа: если оно будет хорошим, значит, ваша совесть ничем не отягощена, ну а если плохим, выходит, вам есть над чем задуматься.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 декабря для Рыб

Выбирая линию поведения, не стоит ориентироваться на пресловутое общественное мнение: руководствуйтесь только своими желаниями и предпочтениями, иначе велика вероятность обид и разочарований.

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