Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака: день, который нужно провести в одиночестве

Это время стоит использовать для того, чтобы проанализировать состояние, в котором оказался человек – причем как внешнее, так и внутреннее, признать совершенные за последнее время ошибки и подумать над тем, каким образом их исправить. Не стоит приниматься за важные дела – на них банально не хватит сил, причем как физических, так и моральных. Впрочем, полностью отказываться от работы тоже не стоит – безделье может негативно отразиться на настроении и, как следствие, на отношениях с окружающими – в том числе и близкими – людьми.

Овен

Главным врагом, который в этот день не даст возможности преуспеть даже в не самых значительных делах, является спешка: в таком режиме легко наделать ошибок, которые впоследствии придется исправлять.

Телец

Даже если вы уверены, что знаете, как правильно поступить в той и иной ситуации, не стоит навязывать свой опыт – как профессиональный, так и житейский, каждый волен сам решать, что ему делать.

Близнецы

В отношениях с начальством не рекомендуется переходить черту, отделяющего подчиненного от руководства, иначе оно может неправильно вас понять и принять меры, которые вряд ли придутся вам по душе.

Рак

Профессиональные дела лучше отложить до начала следующей недели – взамен рекомендуется заняться уборкой в доме, что благоприятным образом скажется как на интерьере, так и на состоянии души.

Лев

Любая информация, которая может поступать к вам сегодня из самых разных источников, будет тут же выветриваться из головы, поэтому приобретать новые знания сегодня не стоит – только даром потратите время.

Дева

Полностью отказаться от работы вам, скорее всего, сегодня не удастся, но постарайтесь хотя бы не браться за серьезные дела: лунная энергия, да еще и в конце рабочей недели, вряд ли будет способствовать успеху.

Весы

Люди, с которыми вы – преимущественно по собственной вине – находитесь в ссоре, ждут, что вы признаете свою ошибку и помиритесь с ними – во всяком случае, они готовы пойти вам навстречу.

Скорпион

От двусмысленных шуток в адрес окружающих вас людей в этот день нужно отказаться: они вряд ли оценят ваше своеобразное чувство юмора, а вот обидеться и надолго затаить зло могут вполне.

Стрелец

Представителям вашего – активного – знака трудно бездействовать, поэтому стоит сосредоточиться на домашних хлопотах, не потребующих особых физических затрат – от генеральной уборки лучше отказаться.

Козерог

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, даже если вам кажется, что без вашего участия там не обойдутся: необходимо уважать личные границы окружающих людей, даже если речь идет о друзьях.

Водолей

Успеют осуществит запланированное смогут только те, кто сможет чередовать виды деятельности, переходя от умственной к физической и обратно – кстати, там вам удастся еще и не устать.

Рыбы

Постарайтесь избегать людей, вызывающих у вас негативные эмоции – они отберут силы, которых, увы, и так немного, но при этом ничего не дадут взамен: хотя бы сегодня их нужно обходить стороной.

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