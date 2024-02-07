Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас могут подстерегать ловушки

День, когда нас на каждом шагу могут подстерегать "ловушки", которых необходимо избегать и опасаться.
Прежде всего они могут коснуться желания выглядеть в глазах окружающих выше, достойнее, умнее и успешнее. Но при этом ставка будет делаться на видимость, когда хочется не быть, а казаться: состояние "быть" требует много времени и усилий, в то время как для состояния "казаться" достаточно просто пустить пыль в глаза. Правда, такие моменты чреваты неприятностями, поскольку "пелена" с глаз в любой момент может упасть, и станет понятно, что "король голый", то есть, человек не соответствует образу, который сам же и создал в глазах окружающих.
Овен
Встречи с людьми, которые вам дороги – прежде всего друзьями и родными – даже если они были намечены заранее, лучше отменить, в противном случае вы и сами не заметите, как поссоритесь – всерьез и надолго.
Телец
Несмотря на разгар рабочей недели, не только можно, но и нужно посвятить день – или хотя бы его часть отдыху: сейчас вы – как никогда! – нуждаетесь в восстановлении сил, так что важно поддержать свой организм.
Близнецы
От важных решений, какой бы сферы вашей жизни они ни касались, сегодня лучше отказаться: сделанную в результате ошибку придется очень долго исправлять, что будет тормозить вас на дороге к цели.
Рак
Соблазн остаться дома и отключить телефон, чтобы ни с кем не общаться, будет велик как никогда, но прятаться от кого-то из близких все-таки нежелательно – необходимо расставить все точки над "и".
Лев
Несмотря на долгожданное финансовое поступление, тратить деньги необходимо с осторожностью: если вы войдете в раж, то велика вероятность того, что от полученной суммы мало что останется.
Дева
Не стоит давать недоброжелателям, а таковых будет немало, шанс испортить вам настроение: таким образом они попытаются "отщипнуть" немного вашей энергии, чтобы воспользоваться ею в свои – корыстных – целях.
Весы
Не стоит верить всему, что вы узнаете: скорее всего, сделав вывод из одной-единственной детали, вы выдадите желаемое за действительное и, как следствие, совершите обидную ошибку.
Скорпион
От бытовых хлопот в этот день желательно отказаться: по объективным причинам вы, скорее всего, не сможете довести их до конца и вынуждены будете до завтрашнего дня жить среди беспорядка.
Стрелец
Чтобы избежать семейных конфликтов, которые вполне вероятны в этот день, желательно проявлять терпение по отношению к близкими людям и стараться понимать их даже в тех ситуациях, которые вас раздражают.
Козерог
Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – стоит ставить на главный план свою собственную жизнь, не вмешиваясь в чужую, особенно важно никому не давать советы – оставьте их для внутреннего пользования.
Водолей
Главный врач для вас сегодня – бесцельное и бестолковое времяпрепровождение: постарайтесь отказаться от разговоров и переписки ни о чем, только на важные – лучше всего профессиональные – темы.
Рыбы
От деловых переговоров в этот день лучше отказаться: вряд ли вы сможете найти общий язык с деловыми партнерами, которые не захотят идти на контакт, так что лучше перенести встречу на другой день.
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