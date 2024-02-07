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Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас могут подстерегать ловушки

Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нас могут подстерегать ловушки

Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда нас на каждом шагу могут подстерегать "ловушки", которых необходимо избегать и опасаться. 

Прежде всего они могут коснуться желания выглядеть в глазах окружающих выше, достойнее, умнее и успешнее. Но при этом ставка будет делаться на видимость, когда хочется не быть, а казаться: состояние "быть" требует много времени и усилий, в то время как для состояния "казаться" достаточно просто пустить пыль в глаза. Правда, такие моменты чреваты неприятностями, поскольку "пелена" с глаз в любой момент может упасть, и станет понятно, что "король голый", то есть, человек не соответствует образу, который сам же и создал в глазах окружающих. 

Овен 

Встречи с людьми, которые вам дороги – прежде всего друзьями и родными – даже если они были намечены заранее, лучше отменить, в противном случае вы и сами не заметите, как поссоритесь – всерьез и надолго. 

Телец 

Несмотря на разгар рабочей недели, не только можно, но и нужно посвятить день – или хотя бы его часть отдыху: сейчас вы – как никогда! – нуждаетесь в восстановлении сил, так что важно поддержать свой организм. 

Близнецы 

От важных решений, какой бы сферы вашей жизни они ни касались, сегодня лучше отказаться: сделанную в результате ошибку придется очень долго исправлять, что будет тормозить вас на дороге к цели. 

Рак 

Соблазн остаться дома и отключить телефон, чтобы ни с кем не общаться, будет велик как никогда, но прятаться от кого-то из близких все-таки нежелательно – необходимо расставить все точки над "и". 

Лев 

Несмотря на долгожданное финансовое поступление, тратить деньги необходимо с осторожностью: если вы войдете в раж, то велика вероятность того, что от полученной суммы мало что останется. 

Дева 

Не стоит давать недоброжелателям, а таковых будет немало, шанс испортить вам настроение: таким образом они попытаются "отщипнуть" немного вашей энергии, чтобы воспользоваться ею в свои – корыстных – целях. 

Весы 

Не стоит верить всему, что вы узнаете: скорее всего, сделав вывод из одной-единственной детали, вы выдадите желаемое за действительное и, как следствие, совершите обидную ошибку. 

Скорпион 

От бытовых хлопот в этот день желательно отказаться: по объективным причинам вы, скорее всего, не сможете довести их до конца и вынуждены будете до завтрашнего дня жить среди беспорядка. 

Стрелец 

Чтобы избежать семейных конфликтов, которые вполне вероятны в этот день, желательно проявлять терпение по отношению к близкими людям и стараться понимать их даже в тех ситуациях, которые вас раздражают. 

Козерог 

Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – стоит ставить на главный план свою собственную жизнь, не вмешиваясь в чужую, особенно важно никому не давать советы – оставьте их для внутреннего пользования. 

Водолей 

Главный врач для вас сегодня – бесцельное и бестолковое времяпрепровождение: постарайтесь отказаться от разговоров и переписки ни о чем, только на важные – лучше всего профессиональные – темы. 

Рыбы 

От деловых переговоров в этот день лучше отказаться: вряд ли вы сможете найти общий язык с деловыми партнерами, которые не захотят идти на контакт, так что лучше перенести встречу на другой день. 

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