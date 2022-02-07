Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака: день страхов и тревог

Гороскоп на 8 февраля для всех знаков Зодиака: день страхов и тревог

День, когда каждого, даже очень спокойного, уравновешенного и уверенного в себе человека могут посещать страхи и тревоги.

Избавиться от них можно будет одним-единственным способом – решительно гнать их от себя. Реальных оснований этот негатив под собой не имеет – он является всего лишь порождением лунного дня, поэтому уже завтра от них не останется и следа.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 февраля для Овнов

Сегодня вам можно и нужно заниматься очищением организма, причем как на физическом, так и на ментальном уровне: посетить SPA-салон, заняться йогой, сесть на детокс-диету, почитать классическую литературу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 февраля для Тельцов

Не стоит уподобляться слону в посудной лавке, который в силу своей неповоротливости крушит все вокруг – прежде всего отношения с близкими людьми, которые в полной мере могут уже и не восстановиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 февраля для Близнецов

Раздраженность, которая будет досаждать вам в этот день, – явление временное, поэтому очень важно не дать ей разгуляться, в противном случае вы сможете незаслуженно обидеть даже самых близких вам людей.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 февраля для Раков

От общения с окружающими в этот день лучше отказаться: ничего ценного они вам все равно не скажут, а вот обидеть могут вполне, активные действия также не принесут желаемого результата.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 февраля для Львов

Не стоит брать на себя слишком много, пытаясь выполнить как свою, так и чужую работу: ожидаемой благодарности за труды вы все равно не дождетесь, а переутомиться можете вполне.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 февраля для Дев

Не стоит срывать свое зло, обусловленное тревожностью, которую вы будете испытывать с самого утра, на окружающих вас людях – особенно это касается близких, но коллег тоже не стоит обижать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 февраля для Весов

Не вмешивайтесь в чужой конфликт, даже если обе его стороны будут просить вас об этом – рефери из вас сегодня никакой, поэтому вы легко можете нажить себе врагов в лице всех фигурантов скандала.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 февраля для Скорпионов

В этот день лучший способ справиться с агрессией – максимально загрузить себя работой, чтобы не было и минуты, которую можно было бы посвятить бессмысленному выяснению отношений.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 февраля для Стрельцов

Главное в этот день – действовать несмотря ни на что, а чтобы окружающие не отвлекали вас от дел, постарайтесь – хотя бы сегодня – максимально ограничить общение с ними.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 февраля для Козерогов

Даже тем из вас, кто не чувствует за собой никакой вины, желательно попросить прощения у близких людей: наверняка вы сказали или сделали что-то такое, что задело их за живое.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 февраля для Водолеев

Вас ждут самые непредсказуемые события, к которым невозможно подготовиться: единственный выход из ситуации – не нервничать заранее и решать вопросы по мере их возникновения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 февраля для Рыб

Анализируя события, предшествующие ситуации, в которой вы оказались, не впадайте в самоедство: оно только отнимет у вас энергию, которую можно потратить на более важные дела.

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