Гороскоп на 8 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить и суетиться

Гороскоп на 8 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить и суетиться

День, когда нежелательно ссориться, спешить и суетиться – поступать так, значит, противоречить позитивной энергетике лунных суток.

Напротив, необходимо соблюдать спокойствие и находиться в гармонии с окружающим миром. Все, что произойдет с человеком сегодня, будет отражением поступков, совершенных им в предыдущие дни и месяцы, поэтому обвинять – как, впрочем, и благодарить – в любом случае нужно только себя.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 8 июля для Овнов

Неожиданные – а потому особенно приятные – денежные выплаты нежелательно тратить на мелочи, лучше приобрести то, о чем давно мечтали, но по какой-то причине до сих пор не могли себе позволить.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 8 июля для Тельцов

Постарайтесь не грубить окружающим вас людям, даже если они будут достойны такого отношения: ответная реакция с их стороны не лучшим образом скажется на ваших с ними отношениях.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 8 июля для Близнецов

Постарайтесь – не на словах, а на деле – показать начальству, что вы готовы выполнять без разговоров все его поручения, оно оценит ваши старания по достоинству – прежде всего в материальном плане.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 8 июля для Раков

Можно – и нужно – совершать любые финансовые операции: покупать и продавать, делать инвестиции, открывать депозиты и банковские счета – все они, как обещают звезды, буквально обречены на успех.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 8 июля для Львов

День благоприятен для общения с родными и близкими людьми, особенно с теми, которых вы – по объективным причинам – давно не видели: они скучают, поэтому будут очень рады вас видеть.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 8 июля для Дев

Удачу в бизнесе звезды обещают только тем, кто будет скрупулезно изучать документы, которые необходимо подписать, в противном случае из-за мелкой, но досадной опечатки можно больше потерять, чем приобрести.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 8 июля для Весов

Вам звезды настоятельно рекомендуют заняться делами, так или иначе связанными с землей: как заниматься садово-огородными работами, так покупать или продавать недвижимость.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 8 июля для Скорпионов

Бороться с негативными мыслями и эмоциями лучше всего при помощи активных действий – как на работе, так и дома нельзя оставлять свободного времени для размышлений.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 8 июля для Стрельцов

Секрет хорошего настроения в этот день – общение с родными и друзьями: приятные воспоминания, которые всплывут в памяти во время беседы с ними, надолго оставят приятное "послевкусие".

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 8 июля для Козерогов

Нельзя допускать не только грубых слов, но и дурных мыслей в адрес других людей: во-первых, они могут вернуться вам сторицей, а во-вторых, гарантированно нарушат ваш энергетический баланс в сторону негатива.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 8 июля для Водолеев

Возможно неожиданное предложение перейти на новое место работы, на которое не стоит торопиться отвечать согласием: сначала надо навести справки о фирме, которая хочет видеть сотрудника в вашем лице.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 8 июля для Рыб

Финансовые риски сегодня не приветствуются: вместо ожидаемой прибыли легко можно будет получить убытки, так что лучше действовать по проверенному временем принципу "тише едешь, дальше будешь".

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