Гороскоп на 8 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно переходить от слов к делу

Гороскоп на 8 июля / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Если вы давно строили масштабные — возможно, даже глобальные — планы и разрабатывали тактику и стратегию достижения цели, ваше время пришло: можно начинать работать в выбранном направлении. Главное, не браться за все сразу, вполне достаточно одного небольшого шага, с которого начинается большой путь.

Овен

Не стоит долго раздумывать над каждым своим поступком: сегодня судьба и жизнь будут благоволить тем, кто умеет действовать быстро и решительно, не тратя времени на сомнения и рефлексию.

Телец

День может стать началом кардинальным перемен, к которым необходимо быть морально готовым, в противном случае события этого времени могут застать вас врасплох и помешать достичь цели.

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Близнецы

Несмотря на то, что обстоятельства сегодня сложатся благоприятно для самых разных дел, на манну небесную надеяться не приходится — чтобы что-то получить, придется потрудиться.

Рак

Жизнь предоставит вам шанс, о котором вы давно мечтали, главное — не испугаться перемен и не упустить его, поскольку второго такого случая может и не представиться.

Лев

Главное условие, при котором удастся добиться желаемого в этот день, — уверенность в себе и своих силах: поскольку этого качества представителям вашего знака не занимать, сомнений в успехе быть не может.

Дева

Вам, в отличие от остальных знаков, можно не только начинать новые дела, но и доводить до логического конца старые — не стоит идти в будущее с «хвостами» из прошлого.

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Весы

Рекомендуется решать любые финансовые вопросы — от платежей за коммунальные услуги до открытия банковских счетов и депозитов, в этот день они обещают быть особенно успешными.

Скорпион

Заботясь о других, не стоит забывать и о себе: доля здорового эгоизма не бывает лишней в любое время, а в этот день — особенно, поэтому не стоит отказывать себе в маленьких — приятных — слабостях.

Стрелец

Сегодняшний день может оказаться чрезвычайно важным для всей последующей жизни — именно с него, с большой долей вероятности, начнется новая — светлая и удачная ее полоса.

Козерог

В этот день можно браться за любое — даже очень сложное — дело: возможно, на него придется потратить много времени и сил, но и конечный результат будет стоит потраченных усилий.

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Водолей

День, когда знаменитую присказку «риск — благородное дело», можно понимать в буквальном смысле слова: так, купленный сегодня лотерейный билет с большой долей вероятности принесет хороший выигрыш.

Рыбы

Сегодня к вам может прийти осознание того, что дело, которым вы занимаетесь, значительно ниже возможностей, которые вам дала природа, а следовательно, нужно усложнить задачу для получения результата, которого вы заслуживаете.

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