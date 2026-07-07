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Гороскоп на 8 июля для всех знаков Зодиака: день внутреннего покоя
День, когда самое главное для каждого из нас — внутренний покой, который нужно сохранять любой ценой.
Особенно осторожными нужно быть в общении с окружающими людьми, столкновение с которыми окажутся опасными — прежде всего, в моральном плане.
Легко — и совершенно без зазрения совести — могут подвести не только деловые партнеры, но и близкие люди, поэтому общаться с ними нужно только по тем вопросам, без решения которых никак нельзя обойтись, а остальные разговоры перенести на другое –более удачное — время.
Овен
Любое ваше слово, сказанное нечаянно или неосторожно, с большой долей вероятности приведет к серьезному — вплоть до полного разрушения отношений — конфликты, так что в это время лучше молчать, чем говорить.
Телец
Осознание того, что вы совершили ошибку, которую — в силу самых разных причин — уже невозможно исправить, конечно, настроения вам не улучшит, но подумайте хотя бы о том, как избежать подобных промахов впредь.
Близнецы
Не стоит требовать от окружающих больше того, чем они могут вам дать: проявите скромность, в таком случае вы станете обладателями самого необходимого, и только от вас будет зависеть, как вы им распорядитесь.
Рак
Усталость, которую вы можете почувствовать в этот день, связана не с болезнью, а с усталостью и ослаблением иммунитета: постарайтесь принять меры — отдохнуть и укрепить силы организма доступными вам способами.
Лев
От посещения мест массового скопления людей в этот день лучше отказаться: слишком велик риск подхватить инфекцию, которая в разгар лета окажется особенно досадной, поскольку привяжет вас к дому и не даст никуда выйти.
Дева
Негативным эмоциям окунающих вас людей, которые они, похоже, не в состоянии контролировать, нужно противопоставить собственную индифферентность — только так дастся уйти от неизбежных конфликтов.
Весы
Людей, которые вызывают у вас откровенно неприятные эмоции, в этот день н6ужно обходить стороной: даже нечаянно нанесенная обида положит начало неопрятным событиям, которые труднобудет остановить.
Скорпион
Экономность не является сильной стороной представителей знака, но сегодня необходимо максимально осторожно тратить имеющиеся в наличии средства — в таком случае удастся не выйти из бюджета и не потратить лишнего.
Стрелец
Чужая агрессия, столкнувшись с негативом, исходящим от самих представителей знака, может оказаться взрывоопасной смесью и привести к серьезному конфликту, так что очень важно держать себя в руках.
Козерог
Прежде чем что-нибудь сказать и, уж тем более, сделать, необходимо тщательно просчитать возможные — прежде всего, негативные — последствия, и только потом позволять себя решительные высказывания или действия.
Водолей
Не самый удачный день для любых — даже незначительных — финансовых операций: они могут положить начало цепной реакции материальных потерь, которые серьезно опустошат счета и карточки представителей изнака.
Рыбы
Время не подходит для начала работы над новыми профессиональными проектами — на успех тут рассчитывать не приходится, поэтому желательно сосредоточиться на доведении до ума начатых ранее, но не завершенных дел.
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