Гороскоп на 8 июля для всех знаков Зодиака: день внутреннего покоя

Розы

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Особенно осторожными нужно быть в общении с окружающими людьми, столкновение с которыми окажутся опасными — прежде всего, в моральном плане.

Легко — и совершенно без зазрения совести — могут подвести не только деловые партнеры, но и близкие люди, поэтому общаться с ними нужно только по тем вопросам, без решения которых никак нельзя обойтись, а остальные разговоры перенести на другое –более удачное — время.

Овен

Любое ваше слово, сказанное нечаянно или неосторожно, с большой долей вероятности приведет к серьезному — вплоть до полного разрушения отношений — конфликты, так что в это время лучше молчать, чем говорить.

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Телец

Осознание того, что вы совершили ошибку, которую — в силу самых разных причин — уже невозможно исправить, конечно, настроения вам не улучшит, но подумайте хотя бы о том, как избежать подобных промахов впредь.

Близнецы

Не стоит требовать от окружающих больше того, чем они могут вам дать: проявите скромность, в таком случае вы станете обладателями самого необходимого, и только от вас будет зависеть, как вы им распорядитесь.

Рак

Усталость, которую вы можете почувствовать в этот день, связана не с болезнью, а с усталостью и ослаблением иммунитета: постарайтесь принять меры — отдохнуть и укрепить силы организма доступными вам способами.

Лев

От посещения мест массового скопления людей в этот день лучше отказаться: слишком велик риск подхватить инфекцию, которая в разгар лета окажется особенно досадной, поскольку привяжет вас к дому и не даст никуда выйти.

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Дева

Негативным эмоциям окунающих вас людей, которые они, похоже, не в состоянии контролировать, нужно противопоставить собственную индифферентность — только так дастся уйти от неизбежных конфликтов.

Весы

Людей, которые вызывают у вас откровенно неприятные эмоции, в этот день н6ужно обходить стороной: даже нечаянно нанесенная обида положит начало неопрятным событиям, которые труднобудет остановить.

Скорпион

Экономность не является сильной стороной представителей знака, но сегодня необходимо максимально осторожно тратить имеющиеся в наличии средства — в таком случае удастся не выйти из бюджета и не потратить лишнего.

Стрелец

Чужая агрессия, столкнувшись с негативом, исходящим от самих представителей знака, может оказаться взрывоопасной смесью и привести к серьезному конфликту, так что очень важно держать себя в руках.

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Козерог

Прежде чем что-нибудь сказать и, уж тем более, сделать, необходимо тщательно просчитать возможные — прежде всего, негативные — последствия, и только потом позволять себя решительные высказывания или действия.

Водолей

Не самый удачный день для любых — даже незначительных — финансовых операций: они могут положить начало цепной реакции материальных потерь, которые серьезно опустошат счета и карточки представителей изнака.

Рыбы

Время не подходит для начала работы над новыми профессиональными проектами — на успех тут рассчитывать не приходится, поэтому желательно сосредоточиться на доведении до ума начатых ранее, но не завершенных дел.

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