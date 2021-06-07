Гороскоп на 8 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно держать эмоции под контролем

День, когда необходимо находиться в хорошем – в крайнем случае нейтральном – настроении и контролировать свои эмоции.

Главными для человека должны стать добрые дела, слова и мысли – зло, допущенное в этот день даже умозрительно, обязательно вернется обратно, как бумеранг обязательно прилетает к тому, кто его бросил. Время также благоприятно для любых земных дел: купли-продажи недвижимости, работе в саду и пересаживания домашних растений.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 8 июня для Овнов

Звезды обещают вам удачу в финансовых делах: можно подписывать важные контракты и заключать серьезные, рассчитанные на перспективу сделки, возможна также неожиданная – а потому особенно приятная – прибыль.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 8 июня для Тельцов

Тем, кто давно мечтал купить загородный дом, продав при этом квартиру в городе, стоит поторопиться: сегодняшний день на редкость удачен для такого рода операций – результат будет более чем удовлетворительным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 8 июня для Близнецов

Сегодня желательно как можно реже попадаться на глаза начальству – настроение у него будет плохое, потому оно легко обрушит свой ничем не мотивированный гнев на вашу ни в чем не повинную голову.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 8 июня для Раков

Худшее, что можно сделать сегодня, – это начать слушать сплетни, касающиеся кого-то из ваших знакомых: впоследствии не удивляйтесь, если ваши собеседники представят вас как автора этих слухов.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 8 июня для Львов

Упреки и претензии в этот день могут высказать вам не только посторонние, но и близкие люди: не стоит обращать на них внимания, ввязываясь в конфликт, без которого вполне можно обойтись.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 8 июня для Дев

Прежде чем подписать важный документ – особенно финансового свойства, – тщательно изучите его содержание, обратив пристальное внимание на каждое предложение, которое может показаться вам подозрительным.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 8 июня для Весов

Любая финансовая сделка, назначенная на этот день, должна быть тщательно продумана и хорошо подготовлена, в противном случае на прибыль рассчитывать не стоит – только на убыток.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 8 июня для Скорпионов

От негативных эмоций, которые могут "накрыть" вас с самого утра, нужно избавляться при помощи активных действий: можно, например, устроить уборку в квартире или просто прогуляться быстрым шагом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 8 июня для Стрельцов

Хороший день для начала ремонта, особенно если вы давно задумывались о его необходимости: на этом непростом пути нужно хотя бы сделать первый шаг – например, оборвать старые обои и накрыть мебель пленкой.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 8 июня для Козерогов

Положительные эмоции, в которых вы сейчас так нуждаетесь, принесет общение с друзьями: собравшись у кого-то дома или в кафе, можно будет всласть повспоминать события прошлых лет.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 8 июня для Водолеев

Раздражительность, которую вы можете почувствовать в это время, "лечится" любимым занятием: занявшись своим хобби, вы и не заметите, как от плохого настроения – и желания сердиться – не останется и следа.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 8 июня для Рыб

Рабочие дела, равно как и финансовые вопросы, будут складываться на редкость удачно, но, несмотря на это, расслабляться не следует – бдительность не помешает никогда, а сегодня – особенно.

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