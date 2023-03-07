Гороскоп на 8 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать плохого настроения

День, когда нужно избегать плохого настроения, даже если придется подавлять его усилием воли.

Вне зависимости от того, отмечаете вы праздник, выпавший на этот день или нет, состояние духа должно быть приподнятым – тоски и хандры в это время звезды не прощают. Они считают такое настроение неблагодарностью: за все, что они сделали для каждого из нас, они ее не заслуживают. Если веселье в этот день кажется неуместным, то почему бы не проанализировать свою жизнь и не найти поводы для благодарности за помощь, которую каждому из нас оказывали высшие силы – их окажется на удивление много.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 марта для Овнов

Можно приступать к работе над проектами, которые были давно запланированы, но по какой-то причине отложены в долгий ящик – теперь, похоже, благоприятное время для этого пришло.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 марта для Тельцов

Под влиянием благостных энергий дня вы можете потерять контроль над своими эмоциями, особенно если к вашему настроению "подключится" алкоголь – постарайтесь не сказать и не сделать того, о чем потом пожалеете.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 марта для Близнецов

Волна позитива, которая подхватит вас с самого утра, позволит справиться с запланированными делами быстро и с удовольствием, а оставшееся время можно потратить на занятия, которые приносят вам удовольствие.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 марта для Раков

Окружающие, в силу раскрепощенности, которую они почувствуют сегодня, могут быть чрезмерно откровенны – не стоит использовать их слабость против них самих, сохраните в тайне все, что от них услышали.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 марта для Львов

Встреча с друзьями – особенно если вы давно их не видели – не только принесет массу положительных эмоций, но и даст, как принято говорить, информацию к необходимому в профессиональном плане размышлению.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 марта для Дев

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не скучать – меланхоличное состояние духа негативно скажется как на текущих, так и на будущих делах: трудно сделать что-то хорошее, когда на душе кошки скребут.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 марта для Весов

Несмотря на большое количество дел – как профессиональных, так и хозяйственных, которые вам необходимо сделать сегодня, постарайтесь найти время для отдыха – силы обязательно нужно восстанавливать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 марта для Скорпионов

День благоприятен для разговора с человеком, отношения с которым в последнее время стали катастрофически портиться: вы сможете объяснить ему, что случилось – почему между вами пробежала черная кошка.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 марта для Стрельцов

Перепады настроения, которые вы будете испытывать, не лучшим образом отразятся на работе, которую вы выполняете, поэтому нужно либо перенести дела на другое время, либо сосредоточиться на позитиве.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 марта для Козерогов

К вспышкам негатива со стороны окружающих необходимо отнестись с пониманием – это не более чем влияние лунных энергий, поэтому не стоит отвечать на агрессию агрессией – лучше проигнорировать ее.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 марта для Водолеев

У вас появится шанс наладить отношения с человеком, который может помочь вам в работе – постарайтесь не упустить его, поскольку он сулит вам невиданные профессиональные перспективы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 марта для Рыб

Сегодня вам не только можно, но и нужно приступать к реализации важного профессионального проекта, особенно если он так или иначе связан с творчеством – он просто обречен на успех.

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