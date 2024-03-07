Гороскоп на 8 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отдохнуть

День, который нежелательно тратить на будничные дела и заботы – лучше предпочесть этим занятиям отдых.

В это время можно отправляться в путешествия – даже недальние и непродолжительные, а также проводить время с удовольствием и пользой: например, посетить театр, концерт или художественный музей. Если же такой возможности нет, что в наше время неудивительно, желательно хотя бы прогуляться в ближайшем парке – свежий воздух еще никому не вредил.

Овен

Взаимопонимание сегодня будет находиться не на самом высоком уровне, поэтому выяснение отношений с близким человеком лучше отложить на другое время – сегодня откровенный разговор с ним чреват ссорой.

Телец

Велика вероятность события, которое станет пророческим – обратите на него пристальное внимание: оно даст понять, как вам жить дальше – образно говоря, по какой дороге идти, чтобы достичь поставленной цели.

Близнецы

Не стоит спешить с выводами относительно события, которое произойдет с вами в этот день: на первый взгляд оно может показаться негативным, но довольно быстро вы поймете, что все случившееся – к лучшему.

Рак

Не раздувайте скандал из неосторожных – и непродуманных – слов, которые позволит себе на людях близкий человек: с ним вы поговорите позже – без посторонних глаз, пока же желательно сделать вид, что ничего не произошло.

Лев

Сегодня невозможно сделать слишком много добра – оно будет необходимо людям, которые в них нуждаются, вы же со временем получите благодарность – не от них, а от высших сил.

Дева

Лучшее оружие в борьбе с негативно настроенным по отношению к вам людьми – максимальная доброжелательность: чем шире и искреннее будет ваша улыбка, тем быстрее он потеряет почву под ногами.

Весы

Ваше финансовое положение стабильно как никогда, но это не значит, что можно безрассудно тратить деньги направо и налево – режим разумной экономии пока еще никому не повредил.

Скорпион

Любые слова и – особенно – действия необходимо тщательно обдумывать: будучи неправильно понятыми окружающими вас людьми, они могут всерьез испортить отношения, а этого лучше не допускать.

Стрелец

Бытовые хлопоты, которым вы, скорее всего, посвятите сегодняшний день, важны не только для вашего жилья, которое давно нуждалось в генеральной уборке, но и для настроения – оно в результате обязательно улучшится.

Козерог

Постарайтесь ни о чем не спорить с близкими людьми – даже совершенно безобидный повод может стать причиной серьезной ссоры, которая окажется продолжительной и может привести к серьезным последствиям.

Водолей

Новый человек, который в это время внезапно появится в вашем окружении, придет, чтобы сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому отнеситесь к нему максимально внимательно – от нее многое будет зависеть.

Рыбы

Получить ответ на важный для вас вопрос можно будет незамысловатым способом: сформулировав вопрос, нужно «отпустить» его в окружающее пространство – решение придет как будто бы само собой.

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