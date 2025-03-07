Гороскоп на 8 марта для всех знаков Зодиака: день, когда велика вероятность столкновения с силами зла

День, требующий повышенной осторожности – слишком велика вероятность столкновения с силами зла, которые активизируются в это время.

Ни в коем случае нельзя игнорировать опасность быть обманутыми – как посторонними мошенниками, так и окружающими – в том числе и близкими – людьми. Существует риск финансовых потерь, поэтому желательно в это время не тратить деньги вообще, да и в сомнительные фонды лучше не жертвовать, в какие бы красивые слова ни "заворачивали" свои истинные – корыстные – намерения их владельцы.

Овен

Не стоит обращать внимания на нехорошие предчувствия, которые могут атаковать вас в этот день: они – не более чем вредоносное влияние лунных энергий, так что завтра от них не останется и следа.

Телец

Эмоциональны всплески, вероятные в этот день, могут всерьез расшатать вашу нервную систему, поэтому постарайтесь сдерживать игру нервов – до добра вас такие чувственные "качели" не доведут.

Близнецы

Ваше восприятие окружающего мира сегодня будет зависеть от позитивного взгляда на сложившуюся ситуацию: чем больше хорошего вы увидите в людях и событиях, тем активнее оно будет влиять на вашу жизнь.

Рак

День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в тишине и покое в своей "раковине", занявшись чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным – например, своим хобби.

Лев

Не стоит считать замечания, которые могут сделать вам сегодня близкие люди, бессмысленными придирками: они желают вам исключительно добра, поэтому и обращают внимание на то, что вам мешает.

Дева

Не стоит обращать внимания на неадекватное поведение окружающих вас людей – скорее всего, они и сами не рады тому, что говорят и делают, поскольку ими руководят негативные энергии Луны.

Весы

Присущий вам дипломатический талант, выражающийся в желании примирить самых несговорчивых оппонентов, может сослужить вам недобрую службу – сегодня в чужие конфликты лучше не встревать.

Скорпион

Тревогу, которая может овладеть вами в этот день, необходимо изгонять при помощи полезного – как минимум для вас и вашей семьи – труда: он не оставит места для переживаний, копания в себе и самоедства.

Стрелец

Главным врагом для вас сегодня может стать лень: конечно, никто не говорит, что в выходной день нужно заниматься профессиональной деятельности, но домашняя работа всячески приветствуется.

Козерог

Смирите желание продолжать работу над начатым на ушедшей неделе проектом – сегодня не лучшее время для его реализации, а вот отдыхать – причем пассивно – сегодня не только можно, но и нужно.

Водолей

Необходимо воздержаться от конфликтов, особенно – с близкими людьми, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом все равно не решите, а отношения испорите всерьез и надолго.

Рыбы

Важно отказаться от общения с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.

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