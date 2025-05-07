Гороскоп на 8 мая для всех знаков Зодиака: день, главным принципом которого является доброта

Гороскоп на 8 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Благотворительность, кого бы из окружающих она ни касалась, вернется к своему «автору» сторицей, поэтому не стоит скупить на благородные проявления души и соответствующими действиями.

Можно подавать милостыню, отдавать хорошие и качественные, но уже не нужные нам вещи в благотворительные фонды, делать подарки не только родным и близким, но и посторонним людям. При этом совершенно не обязательно приобретать нечто дорогое и статусное, достаточно найти то, что понравится данному конкретному человеку, а потому доставит ему удовольствие.

Овен

Нужно пользоваться любой возможностью сделать хорошее дело или помочь тем, кто об этом попросит, — добро в самом скором времени обязательно вернется к вам в количестве, превосходящем то, что совершено вами

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Телец

В этот день ни в коем случае нельзя выяснять отношения с любимым человеком: необдуманное — нечаянное — резкое слово может привести к серьезным — вплоть до расставания или развода — последствиям.

Близнецы

Отзывчивость и безотказность в этот день — не самые важные для вас качества характера: в вашем окружении. К сожалению, могут найтись люди, которые без зазрения совести воспользуются ими в корыстных целях.

Рак

Желание поплакать над своей «жестокой» судьбой может преследовать представителей вашего знака в течение всего дняв течение всего дня — не стоит ему противиться, слезы помогут сбросить накопившееся напряжение.

Лев

Ни одно действие, совершенное в этот день, к какой бы отрасли жизни оно ни относилось, быстрых результатов не даст, так что не стоит на него и рассчитывать: сегодня можно — и нужно! — работать на перспективу.

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Дева

Родных — особенно старшего возраста — в этот день лучше любить на расстоянии — чем ближе будет контакт, тем больше поводов для конфликтов обнаружится, но стоит ли рисковать добрыми отношениями?

Весы

Сделав правильные выводы из совершенных ошибок и просчетов, можно будет «обнулить» предыдущий жизненный период, и, как следствие, будет идти дальше налегке, как говорится, начав жизнь с чистого листа.

Скорпион

Хороший день для того, чтобы помириться с незаслуженно — а, возможно, и заслуженно — обиженными вами людьми: никто из них не таит на вас зла, почему бы и вам не сменить гнев на милость и не жить без старых обид?

Стрелец

Сталкиваясь с агрессией со стороны окружающих, не бижайтесь: помните, что, скорее всего, на продиктована не злобой, а слабостью, мешающей бороться с жизненными трудностями — то есть, заслуживает снисхождения.

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Козерог

Помогая другим, не стоит ожидать благодарности, в противном случае потеряется сам смысл благотворительности, а значит, лучше вообще ничего не делать, чем действовать по принципу «ты — мне, я — тебе».

Водолей

Отдохнуть от дел и проблем, можно будет. только сменив род деятельности –например, перестав работать и занявшись посильным видом спорта, затеяв в доме генеральную уборку или уделив время хобби.

Рыбы

Хороший день для простых и доступных радостей: можно — и нужно! — позаботится о родственниках, встретится с друзьями или любимым человеком и даже просто погулять по паркам и улицам города.

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