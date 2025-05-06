Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: день, когда лунные энергии сделают нас мнительными

Гороскоп на 7 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

В таком состоянии легко наделать массу ошибок профессионального свойства и испортить отношения с близкими людьми, так что желательно минимизировать его. В противном случае можно сказать кому-то из собеседников нечто такое, что надолго — а, возможно, и навсегда — разведет вас в разные стороны.

Овен

К людям, которые попытаются вас задеть, нужно испытывать не раздражение, обиду или злость, а сострадание: за их неадекватным поведением, скорее всего, стоят серьезные психологические проблемы.

Телец

Следить за тем, что говорите и думаете, нужно всегда, но сегодня — особенно: свойственная вам вспыльчивость сегодня вырастет в разы, что может стать причиной серьезного конфликта, о котором впоследствии придется пожалеть.

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Близнецы

Велика вероятность стать жертвой обмана, причем его источником может стать не профессиональный мошенник, а близкий и родной человек, который сочтет, что его ложь окажется, как принято говорить, во спасение.

Рак

Ни в коем случае нельзя жалеть себя, если же это чувство все-таки накрыло вас, вспомните о тех, кому наверняка хуже, чем вам, а таких людей — увы! — много, а еще лучше окажите ему посильную, но необходимую помощь.

Лев

Из-за повышенного в этот день эмоционального фона поступки других людей могут вызывать у вас неприятие, раздражение и даже гнев — самое время вспомнить о том, что и вы сами можете вызывать негатив у других.

Дева

Занимаясь благотворительностью, думайте не о самопиаре и том, как вы будете выглядеть в глазах окружающих, а о потребностях тех, кому помогаете, тогда и за добро вам воздастся по заслугам.

Весы

День, когда работу лучше отложить — все равно толку от нее ее будет, если же такой возможности нет, нужно хотя бы сосредоточиться на мелких делах, отказавшись — разумеется, на время — от серьезных проектов.

Скорпион

Помощь окружающим в это время сведется к роли жилетки, в которую захотят поплакаться те, кому сейчас хуже, чем вам — постарайтесь не раздражаться, выслушать всех, а если получите, еще и найти слова утешения.

Стрелец

В это время необходимо тщательно следить не только за словами, но и за мыслями, не допуская в них ни малейшего негатива: неожиданно материализовавшись, они могут значительно осложнить вашу жизнь.

Козерог

Внимание, которое вы уделите другим людям, зачтется и в скором времени обязательно вернется к вам сторицей, так что, откликаясь на просьбы, с которыми обратятся к вам окружающие, постарайтесь не жадничать.

Водолей

Тем из представителей вашего знака, кто в последнее время, не разгибаясь, работает за компьютером, необходима физическая нагрузка: за неимением времени на спорт, можно хотя бы сделать уборку или заняться йогой.

Рыбы

Нынешний день благоприятен для отдыха — именно сейчас вам необходимо набраться сил перед очень важным профессиональным шагом, который ожидает вас уже в самое ближайшее время.

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