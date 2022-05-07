Гороскоп на 8 мая для всех знаков Зодиака: день, когда на поверхность выйдут темные инстинкты

Гороскоп на 8 мая для всех знаков Зодиака: день, когда на поверхность выйдут темные инстинкты

Один из самых сложных дней в лунном месяце, когда на первый план выходит темная сторона каждой личности.

Любой – даже самый добрый и светлый – человек может почувствовать желание сделать или сказать что-нибудь плохое, за что впоследствии ему обязательно станет стыдно. На поверхность выйдут темные инстинкты, которые в другие дни все скрывают от посторонних глаз, и будут определять намерения и поведение. Велика вероятность не только ссор и конфликтов, но и травм, поэтому девиз дня: осторожность и еще раз осторожность!

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 мая для Овнов

Благоприятное время для очищения организма на всех уровнях – как физическом, так и ментальном: освободить от шлаков тело поможет детокс-диета, пост или лечебное голодание, а душу – стихи и классическая музыка.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 мая для Тельцов

Негатив, накопившийся в душе, желательно обрушить на неодушевленные предметы – например, тарелки или подушки, а вот своих близких желательно поберечь – ссора с ними может затянуться надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 мая для Близнецов

Тревожность, которую вы почувствуете с самого утра, будет продиктована влиянием Луны, поэтому не стоит принимать ее за предчувствие серьезных неприятностей, уже завтра она рассеется как дым.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 мая для Раков

Активная деятельность не даст ожидаемого результата, поэтому не стоит планировать на сегодня большое количество дел, лучше позволить себе пораньше закончить работу и немного отдохнуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 мая для Львов

Необходимо прислушаться к замечаниям, которые сегодня могут делать близкие – и не очень – люди: в них будет присутствовать зерно истины, поэтому необходимо принять их ко вниманию.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 мая для Дев

Нежелательно реагировать на недружественные выпады окружающих вас людей, в которых сегодня не будет недостатка: адекватного ответа вы им все равно не дадите, а энергию потратите впустую.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 мая для Весов

Звезды рекомендуют вам сегодня как можно больше двигаться, особенно если у вас сидячая работа: делайте больше перерывов, во время которых желательно выйти на улицу и пройтись быстрым шагом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 мая для Скорпионов

Если в вашем окружении есть токсичные люди, постарайтесь избегать общения с ними: они будут сознательно искать конфликта, вступив в который, вы почувствуете себя совершенно обессиленными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 мая для Стрельцов

Плохое настроение развеется, как только вы возьмете себя в руки и начнете активно действовать: например, убирать в квартире, стирать или готовить пищу на неделю вперед.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 мая для Козерогов

День благоприятен для общения с друзьями, особенно если вы давно с ними не виделись: разговор по душам улучшит настроение, которое с самого утра оставит желать лучшего.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 мая для Водолеев

Не стоит носить с собой большую сумму денег, если, конечно, вы не хотите стать жертвой воров или мошенников, да и вообще осторожность сегодня не может быть излишней – скорее, наоборот.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 мая для Рыб

Прежде чем осуждать другого человека, подумайте об обстоятельствах, которые сопутствовали его неблаговидному поступку: возможно, вы сумеете если не оправдать, то хотя бы понять его.

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