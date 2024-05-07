Гороскоп на 8 мая для всех знаков Зодиака: день, в течение которого будет резко меняться настроение

Неоднозначный день, в течение которого, как правило, резко меняется настроение – от хорошего к плохому и обратно.

Начинать новые дела не следует: первая половина дня благоприятна для доведения до ума начатых ранее дел, вторая – для перспективного планирования следующих и обдумывания средств, при помощи которых можно достичь поставленных целей. Силы в это время нужно беречь, поскольку они стремятся к нулю, так что от резких и активных движений нужно воздержаться.

Овен

Почувствовав недомогание, не спешите хвататься за таблетки – скорее всего, она будет обусловлена усталостью, поэтому надо дать организму отдохнуть и восстановить силы– лучше всего, на свежем воздухе.

Телец

День, когда необходимо отказаться от излишеств – морального и, особенно, физического свойства: представителям вашего сибаритского знака сделать это будет непросто, но необходимо для хорошего самочувствия.

Близнецы

Вам сегодня не нужно, подобно другим знакам, ломать голову над тем, какие пункты включить в свой перспективный план: идей будет столько, что главное – успевать их записывать, с чем вы успешно справитесь.

Рак

Избавиться от скопившегося в окружающем пространстве – и душе – поможет уборка в доме: особенно важно избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь – это расчистит пространство вокруг вас.

Лев

Несмотря на будний день, постарайтесь найти время для любимого занятия – оно не только отвлечет вас от грустных мыслей, но и позволит напитаться энергией, в которой сегодня наблюдается серьезная нехватка.

Дева

В решении любых вопросов желательно принять во внимание не только свою, но и чужую точку зрения: желание настоять на своем вопреки здравому смыслу до добра не доведет.

Весы

Негативные эмоции, которые вы будете испытывать сегодня, необходимо «гасить» теми способами, которые, как правило, вызывают у вас позитив – для каждого представителя знака они свои, помогающие только им.

Скорпион

Составляя план работы на ближайшее будущее, ставьте перед собой реальные цели, тогда результат работы вызовут у вас только позитивные эмоции, а не огорчение и недовольство собой.

Стрелец

Представители вашего знака получат долгожданный шанс начать свою жизнь – как профессиональную, так и личную – с чистого листа: главное – хотя бы на этот раз избежать ошибок, которые могут все испортить.

Козерог

В этот день вам имеет смысл отказаться не только от работы, но и от общения с окружающими: тишина, покой и уединение послужат для представителей знака лучшим способом восстановить силы.

Водолей

Если не будет никакой возможности отказаться от профессиональной деятельности вообще, постарайтесь сосредоточиться не действительно важных делах, отложив остальные хотя бы на день.

Рыбы

Сегодня вы вряд ли сможете решить накопившиеся проблемы, поэтому не стоит тратить на это занятие время и силы – лучше обдумать поступки, которые вы намерены совершить в ближайшее будущее.

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