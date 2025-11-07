Гороскоп на 8 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда легко быть обманутыми

Гороскоп на 8 ноября / © www.credits

В это время также активизируются люди, которых принято называть токсичными, которые не только отберут физические и моральные силы, но и испортят настроение, поэтому желательно сократить общение с ними людьми до минимума.

Овен

Нежелательно бездельничать и бездействовать, это повлечет за собой плохие мысли, которые могут довести до депрессии, поэтому желательно загрузить себя работой –она позволит вам отвлечься от негатива.

Телец

Отвлекаясь на разговоры по телефону, переписку в мессенджере и кофе-брейки, вы не успеете выполнить ни одной профессиональной задачи, поэтому необходимо максимально организовать и дисциплинировать себя.

Близнецы

Ссора с кем-то из близких людей может иметь негативные и долговременные последствия вплоть до серьезного конфликта с последующим расставанием — если это не входит в ваши планы, лучше пойти ему на уступки.

Рак

Не стоит принимать близко к сердцу критику, которая может прозвучать сегодня в ваш адрес: она не будет иметь к вам никакого отношения, а расскажет о внутренних проблемах человека, который вам ее выскажет.

Лев

К возможности выгодной подработки, которую могут предложить вам малознакомые люди, лучше отказаться: даже если вы не будете иметь дело с мошенником, заработать вам не удастся — только даром потратите время.

Дева

Не стоит совершать никаких — даже самых незначительных — финансовых операций: допустив одну, но досадную ошибку, или пропустив опечатку, вы вместо ожидаемой прибыли рискуете получить серьезный убыток.

Весы

Хороший день для того, чтобы «подкачать» самооценку, «просевшую» в последнее время: вспомните о серьезных профессиональных и личных достижениях — это убедит вас в собственной ценности и уникальности.

Скорпион

Очень важно избегать общения с людьми, которые могут провоцировать вас на неадекватные реакции: скорее всего, они окажутся посторонними — например прохожими, поэтому их просто нужно будет обойти стороной.

Стрелец

Нежелательно делиться своими идеями с коллегами, даже если вы полностью им доверяете — среди них могут найтись непорядочные люди, которые с большой долей вероятности — и без зазрения совести — присвоят их себе.

Козерог

Нежелательно принимать серьезные жизненные и — особенно! — профессиональные решения: сегодня вы не сможете объективно оценить все доводы «за» и «против», которые должны вам в этом помочь.

Водолей

Появление человека из прошлого, несмотря на то, что когда-то вас связывали близкие отношения, в данный момент не оправдает ваших высоких ожиданий — скорее всего, по ряду причин вернуть его расположение вам не удастся.

Рыбы

День, как и положено в выходной, желательно провести в кругу семьи — родные, особенно пожилые люди и дети, очень нуждаются в вашем внимании, которого вы в последнее время им практически не уделяете.

