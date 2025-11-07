- Дата публикации
-
Категория
Астрология
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 8 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда легко быть обманутыми
День, когда легко быть обманутыми, в том числе и людьми, от которых мы не ждем подвоха — нашими близкими, родными или друзьями.
В это время также активизируются люди, которых принято называть токсичными, которые не только отберут физические и моральные силы, но и испортят настроение, поэтому желательно сократить общение с ними людьми до минимума.
Овен
Нежелательно бездельничать и бездействовать, это повлечет за собой плохие мысли, которые могут довести до депрессии, поэтому желательно загрузить себя работой –она позволит вам отвлечься от негатива.
Телец
Отвлекаясь на разговоры по телефону, переписку в мессенджере и кофе-брейки, вы не успеете выполнить ни одной профессиональной задачи, поэтому необходимо максимально организовать и дисциплинировать себя.
Близнецы
Ссора с кем-то из близких людей может иметь негативные и долговременные последствия вплоть до серьезного конфликта с последующим расставанием — если это не входит в ваши планы, лучше пойти ему на уступки.
Рак
Не стоит принимать близко к сердцу критику, которая может прозвучать сегодня в ваш адрес: она не будет иметь к вам никакого отношения, а расскажет о внутренних проблемах человека, который вам ее выскажет.
Лев
К возможности выгодной подработки, которую могут предложить вам малознакомые люди, лучше отказаться: даже если вы не будете иметь дело с мошенником, заработать вам не удастся — только даром потратите время.
Дева
Не стоит совершать никаких — даже самых незначительных — финансовых операций: допустив одну, но досадную ошибку, или пропустив опечатку, вы вместо ожидаемой прибыли рискуете получить серьезный убыток.
Весы
Хороший день для того, чтобы «подкачать» самооценку, «просевшую» в последнее время: вспомните о серьезных профессиональных и личных достижениях — это убедит вас в собственной ценности и уникальности.
Скорпион
Очень важно избегать общения с людьми, которые могут провоцировать вас на неадекватные реакции: скорее всего, они окажутся посторонними — например прохожими, поэтому их просто нужно будет обойти стороной.
Стрелец
Нежелательно делиться своими идеями с коллегами, даже если вы полностью им доверяете — среди них могут найтись непорядочные люди, которые с большой долей вероятности — и без зазрения совести — присвоят их себе.
Козерог
Нежелательно принимать серьезные жизненные и — особенно! — профессиональные решения: сегодня вы не сможете объективно оценить все доводы «за» и «против», которые должны вам в этом помочь.
Водолей
Появление человека из прошлого, несмотря на то, что когда-то вас связывали близкие отношения, в данный момент не оправдает ваших высоких ожиданий — скорее всего, по ряду причин вернуть его расположение вам не удастся.
Рыбы
День, как и положено в выходной, желательно провести в кругу семьи — родные, особенно пожилые люди и дети, очень нуждаются в вашем внимании, которого вы в последнее время им практически не уделяете.
