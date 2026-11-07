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Гороскоп на 8 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда злу будет трудно сопротивлятья
День, когда люди, энергетика которых истощена и ослаблена, не смогут оказывать сопротивление силам зла.
Необходимо быть готовыми к атаке разного рода злых сил, прежде всего –токсичных людей, которые не прочь «подпитаться» чужой энергией.
Чтобы избежать с ними встречи, лучше в это время не выходить из дома — в воскресенье это вполне возможно.
Овен
В этот день не стоит общаться с незнакомыми людьми: результатом такого разговора может стать неприятная ситуация, поэтому лучше обходить людей, от которых неизвестно чего ожидать, стороной.
Телец
Усталость, которую вы можете почувствовать в этот день, к счастью, не является симптомом недомогания — скорее всего, в последнее время вы очень много работали, поэтому теперь — в воскресенье — пришло время отдохнуть.
Близнецы
Отвечать злом на зло нежелательно всегда, но сегодня — это особенно опасно: звезды, рекрасно понимая, кто первый начал конфликтовать, отправит недобрые действия и слова тому, от кого они исходят.
Рак
Не стоит обращать внимание на недобрые замечания, которые могут сделать в этот день окружающие вас люди: скорее всего, они будут свидетельствовать не о ваших, а об их собственных проблемах.
Лев
Лучшее, что вы можете сделать, оказавшись в центре чужого конфликта, — это подняться над «схваткой» и попытаться помирить враждующие стороны, не предпочитая ни одну из них.
Дева
Сегодня не стоит обращаться за помощью к окружающим — особенно, близким — людям: пребывая в плохом настроении, они не только не станут решать ваш вопрос, но и найдут повод несправедливо придраться к вам самим.
Весы
Звезды рекомендуют вам не тратить деньги даром: к счастью, в финансовом отношении у вас все в порядке, но доля разумной экономии все-таки не помешает –впрочем, как всегда.
Скорпион
Во избежание ссор, которые возможны в этот день, общение с окружающими необходимо сократить до возможного минимума, хотя и становиться отшельником тоже не стоит — пользы это не принесет.
Стрелец
Умение сдерживать эмоции — не самая сильная сторона представителей знака, но сегодня желательно попрактиковаться в этом навыке: постарайтесь равнодушно реагировать на недружественные выпады.
Козерог
Не допускайте панибратства в отношениях с окружающими = особенно, малознакомыми — людьми: они могут решить, что вы — безответный и слабохарактерный человек, и с удовольствием сядут вам на голову.
Водолей
Время не подходит для решительных действий ни в финансовой, ни в личной жизни, поэтому браться за реализацию новых — в данном случае, бытовых — проектов и отвечать на предложение официально оформить отношения сегодня не следует.
Рыбы
Поднять настроение сегодня помогут любимые занятия: почувствовав первые симптомы сплина, включайте любимый сериал или открывайте старый роман, который вы давно собирались перечитать.
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