Гороскоп на 8 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит верить своим чувствам

День, когда не стоить верить своим чувствам и ощущениям – они могут оказаться до обидного обманчивыми.

Особенно это касается любовной сферы нашей жизни: велик риск принять теплое дружеское или приятельское отношение другого человека за любовь – стоит ли говорить о том, что разочарование будет горьким, да и поставить себя в неловкое положение в таком случае очень легко. Также нежелательно лениться и потакать своим слабостям – до добра это не доведет

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 ноября для Овнов

Звезды не рекомендуют вам браться за новые дела, какой бы сферы жизни они ни касались – на успех в них рассчитывать не приходится, а вот завершать те, что уже находятся в работе, можно и нужно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 ноября для Тельцов

Представителям такого – во всех отношениях – буйного знака, как ваш, желательно как можно меньше общаться с окружающими вас людьми, а лучше было бы вообще провести день в одиночестве.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 ноября для Близнецов

Испытывая противоположные эмоции одновременно, вы рискуете получить то, что психологи называют нервным срывом, поэтому необходимо максимально сдерживать себя от проявления чувств.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 ноября для Раков

Каким бы сильным ни было искушение, нежелательно идти у него на поводу: раскаянье и недовольство собой окажутся настолько сильными, что вы проклянете кусочек торта, перед которым не сможете устоять.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 ноября для Львов

Поскольку вы читаете себя особами королевской крови, станьте для окружающих – хотя бы на сегодня – образцом для подражания во всем – начиная с манеры одеваться и заканчивая образом мыслей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 ноября для Дев

Особого внимания в этот день потребуют дети и пожилые родственники: постарайтесь не оставлять их без внимания, в противном случае они могут совершить нечто такое, что вам с трудом удастся разгрести.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 ноября для Весов

Работа сегодня вряд ли будет успешной, поэтому не стоит настраиваться на серьезные профессиональные свершения – если взять выходной не удастся, сосредоточьтесь на рутинной работе, без которой никак нельзя обойтись.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 ноября для Скорпионов

Избавиться от резких перепадов настроения, которые будут досаждать в этот день, можно только одним, но простым и действенным способом – загрузить себя работой: на эмоциональные реакции не останется времени.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 ноября для Стрельцов

Семейные конфликты, возможные в этот день, могут затянуться на длительное время, а заодно и испортить отношения, поэтому лучше уступить близкому человеку, чем ссориться с ним из-за пустяка.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 ноября для Козерогов

Не стоит принимать сторону сил зла, которые сегодня будут не только сильны, но и вполне могут прикинуться добром: тем не менее распознать их будет несложно, главное в этом смысле – желание.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 ноября для Водолеев

Негативные эмоции, такие как злость или ярость, в этот день будут характеризовать вас не лучшим образом: они будут означать, что вы медленно сползаете на сторону зла, но еще не поздно принять меры.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 ноября для Рыб

Нежелательно торопиться с принятием важного решения, особенно если оно касается финансов: чтобы не совершить ошибку, лучше серьезных шагов в данном направлении в этот день не предпринимать.

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