Гороскоп на 8 октября для всех знаков Зодиака: день активных действий

День благоприятен для активных действий во всех сферах деятельности – от профессиональной до личной жизни.

Тем не менее преуспеть во всем не удастся, поэтому необходимо выбрать одно – особенно важное – направление и, как принято говорить в таких случаях, бить в одну точку. С учетом выходного дня можно предположить, что речь идет о хозяйственной деятельности: наведение порядка в доме окажется не только полезным, но и приятным занятием.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 8 октября для Овнов

Общаясь с родными и близкими людьми, постарайтесь не делать им критических замечаний: обида, которую они затаят, с большой долей вероятности приведет к серьезному долгоиграющему конфликту.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 8 октября для Тельцов

День, когда трудно избавиться от воспоминаний, которые повествуют о былых событиях и людях, которые в них участвовали: воспользуйтесь ощущением дежавю для того, чтобы понять, в чем вы когда-то ошиблись.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 8 октября для Близнецов

Браться за реализацию серьезных профессиональных проектов не стоит уже хотя бы потому, что на календаре выходной, а вот подбирать существующие у вас "хвосты" не только можно, но и нужно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 8 октября для Раков

День благоприятен для того, чтобы избавиться от тягостных воспоминаний прошлого, которые преследуют вас в последнее время: обстоятельства сложатся таким образом, что вы сможете "закрыть гештальт".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 8 октября для Львов

Решая, как поступить в каждом конкретном – скорее всего, связанным с личной жизнью – случае, не стоит слушать советов окружающих вас людей – сверяться нужно только со своими собственными мыслями.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 8 октября для Дев

Напряженность в отношениях с близким человеком, которая расстраивает вас уже довольно долгое время, связана с отсутствием взаимопонимания – откровенно объяснившись, вы наконец-то! сможете помириться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 8 октября для Весов

В случайном споре не стоит отстаивать свою правоту во что бы то ни стало – оставьте за другим человек право на свою собственную точку зрения, даже если вам она кажется ошибочной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 8 октября для Скорпионов

Вам будет трудно справляться с любой – даже самой несложной – домашней работой: быстрая утомляемость, скорее всего, связана не с недомоганием, а усталостью: воспользуйтесь выходным, чтобы восстановить силы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 8 октября для Стрельцов

Чем бы вы сегодня ни занимались, держите темп: стоит вам сбавить его – как вы все запланированные на сегодня дела вынуждены будете отложить на потом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 8 октября для Козерогов

Можно отправляться в любые поездки – как путешествия, так и командировки: препятствий на пути не возникнет, а все намеченные дела удастся выполнить легко и с удовольствием.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 8 октября для Водолеев

Можно приступать к ремонту и строительству – работы не превратятся в стихийное бедствие, а завершатся относительно быстро, результат же превзойдет все – даже самые смелые – ожидания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 8 октября для Рыб

Важно обращать внимание на информацию, поступающую из разных источников: в "ворохе" бесполезных сведений удастся отыскать несколько важных фактов, которые можно будет использовать в работе.

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